Luego del divertido ida y vuelta que mantuvo con Marcelo Tinelli en su debut en Bailando 2023, Charlotte Caniggia dio que hablar al protagonizar un tenso cara a cara con Zaira Nara, quien estuvo como jurado del certamen en reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain.

Así fue la picanta charla de Zaira y Charlotte en el programa de América:

Zaira: -Charlotte, ¿te caigo mal?

Charlotte: -¡No!

Z: -No me convence tanto tu ‘no’. De verdad, pensé que tenías buena onda conmigo. Hay algo que te cae mal, largalo.

C: -No me caés mal, pero opino que en el jurado tendría que estar gente que sepa de baile como Flavio Mendoza, Carmen Barbieri, y esa onda. Eso es lo que yo opino.

Z: -Pero no estamos en el Teatro Colón, Charlotte. Estoy puntuando a gente que no sabe bailar muchas veces y que viene a exponerse un montón. Yo valoro un montón que te venga a exponer en algo que no sabés hacer y que de a poco aprendés y lo hacés bárbaro. Pero me parece que es un show.

C: -Pero es como que me sientes a mí a opinar. Es lo mismo.

Z: -En todo caso te cae mal la producción que tomó la decisión. Igual, tomo tu opinión, pero acepté la propuesta porque considero que esto es un show y tengo años en este ambiente. Me parece que una visión, desde una persona que opina como el público, no está mal.

C: -Yo solo opino eso, y creo que hay un montón de gente que opina como yo, pero no pasa nada.

Z: -Pero, lamentablemente, tienen que estar ahí bailando y yo acá poniendo puntajes. Con la opinión no puedo hacer nada.

C: -Bueno, nada.

¡Qué momento!

FIRME CONSEJO DE MARCELO TINELLI A CONEJO TRAS SEPARARSE DE COTI ROMERO

Luego de que Coti Romero declarara que no hay vuelta atrás en su relación con Alexis “el Conejo” Quiroga –después de que se filtrara un video de él a los besos con una chica en un boliche en Córdoba- Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de los jóvenes para dar su opinión.

El conductor de Bailando 2023 se acercó hasta donde estaba el Conejo para darle un consejo en vivo: “Para mí, va a tener que terminar con las salidas a los boliches”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América.

“Te lo digo porque a uno le han pasado cosas y ha cometido errores. Pero digo, tanto boliche te va a llevando a que, en un momento de la noche, sin querer, te ponés a hablar y la boca se te va. Es como que es algo que se va del cuerpo. Y ahí es donde, para mí, viene tu equivocación y la caída”, agregó.

Tras escucharlo, Alexis cerró, ante la atenta mirada de su ex: “Considero que venimos a esta vida a aprender. He cometido errores y hoy lo estoy pagando caro, pero me sirve para saber la próxima vez y a lo que se viene, cómo hacer las cosas”.