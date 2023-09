Esta semana marcó el inicio de las habituales vacaciones que Pampita se toma del jurado de Bailando 2023, con lo que la producción tuvo que salir a buscar un reemplazo que encontró en Zaira Nara, aunque enseguida surgió el rumor de que la modelo aceptó con la condición de que echen a Alicia Barbasola.

La marplatense se había asegurado un lugar en los presentes del piso del Bailando junto a su marido, Andrés Nara, y esperaba su oportunidad para entrar, cuando fue apartada del estudio por la producción el mismo lunes por la madrugada, según contó Lucas Bertero en Entrometidos.

Consultada al respecto en LAM, Zaira reconoció que no es bueno quitarle el trabajo a la gente, y se puso a ella misma como ejemplo. “Venir acá es un trabajo y me encanta estar en el Bailando (…) y no soy de poner pretensiones de ese tipo y tampoco le sacaría el trabajo a alguien y menos a mi papá si es que le sirve para algo venir”, se defendió.

ZAIRA NARA RECONOCIÓ QUE LE RESULTA “INCÓMODO” TENER A ANDRÉS Y A ALICIA BARBASOLA EN EL PISO DEL BAILANDO

En este sentido, Zaira reconoció que le resultaría incómodo tener a su padre y a su esposa en el piso del Bailando. “La verdad que, de cinco días a la semana, preferiría que el único que vengo no haya un encuentro así pero porque yo soy más de resolver las cosas en privado, y si hay que charlar me parece que no es el lugar”, se sinceró, aunque negó que haya pedido su despido.

“Preferiría que no hablemos acá y no lo pedí (al despido de Alicia), pero si alguien de mi entorno lo pidió, que no creo porque yo no se lo expresé a nadie, no me parecería errado. Como que cae de maduro que a mí no me saldría una situación cómoda ponerme a charlar acá”, reconoció.

Más temprano, en La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine), Alicia había asegurado que “Hay gente de América que no se comportó bien”. “Zaira está en América e hizo algo muy feo esta semana”, afirmó.

ALICIA BARBASOLA CONFIRMÓ QUE ZAIRA NARA LA SACÓ DEL BAILANDO POR SER LA ESPOSA DE ANDRÉS

“Solo te voy a confirmar algo que ya está rondando: Zaira me hizo echar. La productora me habló con todo el amor del mundo, pero no quiero hablar de esas personas porque me traen muchos problemas”, señaló Alicia, y recordó que Nora Colosimo, la madre de Zaira y Wanda, “se presentó en su trabajo y la hizo echar” algunos meses atrás.

Convocada para puntuar loks de los famosos, Alicia se mostró fastidiada con la situación que le tocó vivir, y explotó: “Si tuviera que puntuar por cómo son como personas… ¿Dónde están las paletas de menos?”, preguntó, mientras Cabak aseguraba que les pondría “-2″.

“Esta familia viene con problemas desde antes. Cuando me conocieron estaba todo más que bien, pero es un tema que tienen en particular con Andrés, y todas sus parejas tuvieron el mismo problema, el tema es que, al entrar, entrás en ese circuito”, explicó.

“No me gusta cargar con esa mochila de sentimientos negativos, pero si siguen pasando cosas que tienen que ver con mi trabajo, ahí la cosa se complica”, cerró Alicia.