La relación entre Andrés Nara y sus hijas Wanda y Zaira retomó sus carriles habituales del conflicto en las últimas semanas, y Alicia Barbasola no está exenta de esta actitud por parte de las dos jóvenes, al punto de que en las últimas horas recibió un inesperado baldazo de agua fría.

En Entrometidos (Net TV), Lucas Bertero contó que la supuesta gala de doble eliminación de Bailando 2023 que salió en vivo el lunes no culminó con el “Chau, chau, chau” de Marcelo Tinelli, sino que el conductor dispuso que todos se quedara a grabar el programa de este martes.

Zaira Nara posó con un diminuto conjunto de lencería y recibió un inesperado comentario de Vero Lozano. (Foto: Instagram/zaira.nara)

Pero no se terminó ahí la cosa, ya que Bertero aseguró que se grabó un tercer programa, que culminó a las 3 de la madrugada. “Entre el vivo y el grabado, hay una famosa que estaba parada en la valla a la que le llega un mensaje de WhatsApp que dice ‘te tenés que ir del piso’”, relató el panelista.

REVELARON LA ESCANDALOSA CONDICIÓN QUE PUSO ZAIRA NARA PARA REEMPLAZARA A PAMPITA EN EL BAILANDO 2023: DEJAR AFUERA A ALICIA BARBASOLA

En este sentido, Bertero contó que otra famosa dijo “Me la sacan de ahí, no la quiero ver en el piso, por favor”, lo que implica un acto de discriminación, según analizó el panelista. “Anoche, la señora Zaira Nara la hizo echar a Alicia Barbasola de ShowMatch”, reveló Lucas.

“Pampita se va de vacaciones y Zaira va a ser quien la reemplace en el jurado. No la quiere ver ahí parada ni en ningún lado. Alicia es la pareja del papá, y Zaira ha estado en la pecera del streaming, no se la ha tenido que cruzar mucho y por eso no le molestó, pero ahora, que va a formar parte del jurado (…) no quiere que esté Barbasola los días en que ella esté”, agregó.

Alicia Barbasola y Andrés Nara en una entrevista con Socios del Espectáculo.

“A Alicia anoche la invitaron a retirarse y ella, muy ubicadamente, se fue muy mal para evitar escándalos. Accedió al pedido de la producción y se fue. Le enviaron un mensaje de texto para evitar el revuelo entre las 60 personas que estaban ahí”, explicó.

“Recibió el texto e alguien de confianza de LaFlia, y fue horrible, porque a Zaira no le molesta en nada dejarla ganarse el pan a la chica. Y es más, Alicia está en el medio desde antes que Zaira, le guste o no le guste”, cerró Bertero, indignado con la actitud de la modelo.

