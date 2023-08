Zaira Nara confesó en su visita a Poco Correctos si se animaría a ensamblar su familia con la de una pareja, tal como lo hizo Pampita cuando conoció a Roberto García Moritán.

“No lo sueño, no es algo que me de ganas, siento que es algo que me costaría. Para mí hoy es muy difícil deciles a mis hijos que estoy en pareja, pasar a esa fase para mí es difícil”, dijo la modelo.

Zaira Nara en Poco Correctos.

Respecto a cómo actúa con sus parejas, Zaira reveló: “Nunca tomé la iniciativa con nadie, soy media chapada a la antigua y justo el que me gustaba me había hablado. Creo que no lo haría porque a mí me gusta que me seduzcan”.

ZAIRA NARA CONTÓ QUE DESCUBRIÓ LA TÉCNICA DE LOS FAMOSOS PARA INTENTAR CONQUISTARLA

Zaira Nara contó en su visita al programa de eltrece que descubrió la técnica que aplican los famosos para intentar conquistarla desde que está separada de Jakob von Plessen.

“El famoso no te escribe en la foto que estas hot, sexy o linda... te escribe en una foto que estas con los nenes y te dice ‘¡qué lindos que están!’ y ahí te entra la duda, porque el famoso no se expone. Hay mucha estrategia”, reveló la modelo.