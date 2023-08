Lo que comenzó como una profunda entrevista a Zaira Nara en Poco correctos, donde tocó varios temas de su vida personal, culminó en un divertido momento con el Pollo Álvarez al recordar el noviazgo que mantuvo la modelo con Pico Mónaco.

Así fue el ida y vuelta del Pollo con Zaira, donde también intervino el Chino Leunis, en el programa de eltrece:

Pollo: -Esta es una pregunta con pasado. ¿Hay algún rubro que tachás? No estoy especificando nada.

Zaira: -Voy a decir algo. Yo soy cero del deporte, lo máximo que hago es ir al gimnasio, pero no es que levanto y digo ‘muero por ir a jugar un partidito de tenis’. Pero me ha pasado que la vida de los deportistas es muy similar a la mía. Son chicos sanos, que no están tan de joda.

P: -Mi pregunta, igual, no iba al tenis. Te aviso porque tengo un amigo ahí.

Z: -¿Sos amigo de Pico?

P: -Re.

Z: -Ah, no sabía.

P: -Pero no iba por el lado del tenis, iba para el lado del fútbol.

Chino: -El Pollo se puso por primera vez colorado desde que nació.

Z: -Adoro a Pico. Pero, la verdad no tengo tachado ningún rubro.

¡Qué momento!

PAULA CHAVES HABLÓ DE SU RELACIÓN CON ZAIRA NARA

Luego de que se especulara con que la historia de amor que había comenzado Zaira Nara con Facundo Pieres había desencadenado una fuerte crisis en su amistad con Paula Chaves (ex del polista), la modelo respondió las consultas de sus seguidores y no dudó en referirse a su vínculo actual con la hermana de Wanda Nara.

“¿Nunca más se hablaron con Zaira? Es la madrina de Filipa”, fue la consulta que le hizo llegar un seguidor de Instagram a la mamá de Olivia, Baltazar y Filipa, frutos de su amor con Pedro Alfonso.

Fue entonces que Paula se sinceró sin vueltas: “La vida misma…”, comenzó diciendo. Y cerró, tajante: “Las relaciones cambian y ningún título debe atarte a ninguna persona. ¡Está todo bien! Pero nuestros caminos no están más en la misma sintonía”.