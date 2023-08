La visita de Carolina “Pampita” Ardohain a Noche al Dente –el programa que conduce Fer Dente por América- fue uno de los más emotivos. La modelo explicó por qué es tan significativa una canción en su vida y terminó abriendo su corazón en vivo.

Indagada por su elección en el disco de la vida, la invitada reveló lo que siente por Fix You, de Chris Martin: “Me encanta ese tema. Esa canción se la escribió Chris a Gwyneth Paltrow cuando era su mujer, cuando había fallecido su padre y ella estaba destruida, con un dolor en el alma tremendo”, comenzó diciendo la modelo.

“Y él habla un poco de eso, de agarrar ese corazón roto y volverlo a unir con paciencia, con cariño. Este tema lo escucho y me rompe el alma. Me representa, es salir a hacer las cosas y volver a mi hogar que son mis hijos y mi esposo. Y Rober (García Moritán) cuando me propuso matrimonio me puso ese tema”, agregó.

Fue entonces que el presentador no dudó en entonar este famoso hit y consoló a Pampita al verla a flor de piel y con lágrimas en los ojos: “Te queremos mucho, de verdad. Sos una mujer maravillosa, de corazón te lo digo. Y te agradezco mucho que hayas venido, que te abras y que tengas esa fortaleza y esa luz. Es hermoso. Me vas a hacer llorar a mí”.

Por último, Carolina pudo recomponerse y cerró, con una enorme sonrisa plasmada en el rostro: “Gracias por la sorpresa. Está bien sentir, está bien emocionarse. Agradezco mucho a Dios todas las cosas lindas. No me olvido nunca de agradecer”.

FUERTE SINCERICIDIO DE PAMPITA SOBRE CÓMO SE PREPARA PARA SER JURADO DEL BAILANDO

A poco de que todas las figuras de Bailando 2023 se lucieran en la foto oficial del programa –que está a punto de debutar bajo la conducción de Marcelo Tinelli por América- Carolina “Pampita” Ardohain respondió las consultas de los influencers invitados y sorprendió con sus declaraciones.

“¿Cómo se viene el jurado este año?”, fue la consulta que le hicieron llegar a la modelo que estará acompañada por Moria Casán, Marcelo Polino y Ángel de Brito. Y, fiel a su sinceridad, Pampita se confesó: “Más picante que nunca, así que prepárense”.

Si bien el ciclo aún no salió al aire, los participantes ya se convirtieron en nota antes de pisar la pista. Una de las cosas que se supo fue que Alexis “el Conejo” ya estaría interesado en una concursante tras ponerle punto final a su historia de amor con Coti Romero: “Coti y Conejo, todo mal, mal, mal”, lanzó Ángel de Brito en LAM. Y fue por más al revelar qué famosa (que también estará en el certamen de baile) habría captado la atención del joven: “El Conejo ya anda revoloteando por Juli Castro”.

“Avísenle a Momi Giardina”, cerró el presentador, divertido, alertando a la famosa humorista e influencer sobre el incipiente acercamiento que estaría teniendo su hija con el Conejo.