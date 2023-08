Aun no comenzó Bailando 2023, pero ya algunas guerras se declararon. Coti Romero sigue teniendo un frente con Romina Uhrig, su compañera de Gran Hermano 2022, y ahora tiene uno nuevo con Mónica Farro.

Ángel de Brito estuvo en la presentación del certamen de Marcelo Tinelli que se realizó en el Hipódromo de Palermo y al encontrarse con la vedette le hizo una pregunta que desató un conflicto. “¿Alguien no te saludó?”, le consultó.

“Es que conozco a menos de la mitad. Pero sí, hubo una que no me saludó y me pasó quince veces por al lado. Esta chica de Gran Hermano, bajita, que se peleó con este chico… ¿Cómo es?”, lanzó, picante, mientras el conductor le daba el nombre de la joven correntina. “Esa. ¡Qué atrevida!”, se despachó.

MONICA FARRO CRUZÓ A COTI ROMERO ANTES DEL DEBUT DE BAILANDO 2023

El periodista “pinchó” a la uruguaya. “Por ahí no te conoce”, señaló, mientras Mónica elegía una irónica respuesta.

“Está bien. Tenés razón. Por ahí no me conoce”, deslizó, suspicaz mientras Ximena Capristo recordaba una polémica versión sobre Coti, que surgió justo cuando salió del reality.

“Tuvo varios problemas en Telefe. No saludaba en vestuario, no saludaba en maquillaje. Se hacía la diva cuando salió. Se creía que el programa giraba alrededor de ella y no era así”, aseveró la panelista y De Brito fue tajante. “Bueno, hay que educarla”, arremetió.