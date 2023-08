Romina Uhrig y Coti Romero protagonizaron un picantísimo cruce en pleno móvil con LAM en el evento de la foto del Bailando 2023 y se sacaron las chispas.

“Se nota algo tenso entre ustedes”, les dijo el cronista y Romina contestó por su parte: “Por ahí no nos hablamos pero cada que nos vemos nos saludamos”.

“Literalmente Romi no me fijo lo que hacen ustedes, no te preocupes por eso. Lo que dijiste la otra vez...”, lanzó sin filtro la joven oriunda de Corrientes.

Romina Uhrig y Coti Romero.

“¿Qué dije?”, le preguntó desentendida la exdiputada y su excompañera de reality show comentó indignada ante su actitud: “Ahh, la típica”.

“Le dijiste a Ari ‘parece a propósito que se hayan juntado justo ese día’”, le reclamó Coti y Uhrig se lo negó: “Yo no dije eso”.

“No me molestó, le dije a Ariel que venga a hacer asado en casa y me dijo ‘me voy a juntar con los chicos’. Entonces le contesté que otro día nos juntábamos”, explicó.

“Le dijiste que lo hacíamos a propósito”, le siguió recriminando la ex del Conejo y Romina le dijo irónica: “Bueno después lo buscás y se lo pasas a él”.

“La verdad no sé qué dice, no entiendo nada”, dijo más tarde Romina a lo que Coti reaccionó yéndose de la entrevista. “Siempre hace lo mismo, dejala”, cerró Uhrig.

LA FIRME ADVERTENCIA DE COTI ROMERO A ROMINA UHRIG

Coti Romero le hizo una contundente advertencia a Romina Uhrig después de protagonizar un fuerte cara a cara en el evento de la foto del Bailando 2023.

“Que no se acerque a mí, no tengo por qué estar detrás del culo de nadie”, dijo la correntina a la cámaras de LAM.