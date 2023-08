Pampita enterneció a los fans de su hija Ana García Moritán al postear las fotos más tiernas de la pequeña jugando al aire libre en la plaza con su abuelo, el padre de Roberto García Moritán.

Ana se disfrazó con un vestido verde con falda de tul y sumó una “varita mágica” con forma de estrellita. Mientras ella se subía a cada uno de los juegos, el señor la miraba atentamente y la acompañaba en todo momento.

Además, se fueron caminando juntos, de la mano, mientras Pampita les sacaba fotos. “Mi nieta querida”, le dedicó el señor a la pequeña, muy feliz por esta inolvidable tarde juntos.

PAMPITA HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE EL TRATAMIENTO AL QUE RECURRIÓ PARA QUEDAR EMBARAZADA DE ANA

“Cuando empezamos a buscar a Ana, no sabíamos si lo íbamos a lograr. Me saqué óvulos tres veces, fueron muchas inyecciones”.

“Gracias a Dios coincidió con la pandemia, así que estaba toda la familia recluida, no tenía quién me maquille, me peine, nada... Así que todo el proceso hormonal que te revoluciona, y a veces tenés picos de alegría y de tristeza, estuve en mi casa”.

“Íbamos a filmar el proceso, pero tuvimos que hacerlo por teléfono. Incluso, si no funcionaba, yo quería que la gente sepa que esa era nuestra decisión”, contó la conductora.

Y se despidió mostrándose agradecida por el nacimiento de Ana.

“Gracias a Dios lo pude vivir, por esta coincidencia, muy bien al tratamiento. Fue como que salió todo en el momento justo”, cerró, contenta por su familia ensamblada.