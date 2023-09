Zaira Nara estuvo promocionando una marca en el streaming en vivo que se hace en Bailando 2023. Sin embargo, cuando Marcelo Tinelli y Ángel de Brito intervinieron para preguntarle por su vida sentimental, como por su enemistad con Paula Chaves, a la hermana de Wanda Nara no le gustó nada.

Zaira: “Yo vengo como embajadora de esta marca, no vengo a que ustedes me hagan preguntas, chicos”.

Todo comenzó cuando el conductor le preguntó a la modelo si volvería con un ex. “¿Qué pasó con Pieres?”, salió el animador de LAM, en su rol de jurado, mientras Zaira se hacía la que no lo había escuchado.

“¿Por qué no viniste ayer que estaba tu amiga Paula bailando?”, arrojó Ángel, provocando una frase contundente de la modelo.

“Porque yo vengo como embajadora de esta marca, no vengo a que ustedes me hagan preguntas, chicos”, reaccionó, filosísima, respuesta que no le gustó nada al periodista.

“Bueno, Madonna. Poco diplomática la embajadora”, la chicaneó. “Y bueno, no leí la letra chica”, fue la respuesta de Zaira, con simpatía intentando zafar del tenso momento mientras Tinelli intervenía. “Acá todos preguntamos todo y todos decimos todo. Acá se sabe la verdad de todo”, acotó.

“¿No sale aparentemente más con Pieres?”, insistió Marcelo, mientras Zaira aseguraba que era un chiste lo que les había dicho y que podían preguntarle lo que quieran. “Aparentemente. No quiero preguntarle, a ver si se ofende la embajadora. Pensé que eras ‘Nada Nara, Nacida entre los Nara’”, la cruzó De Brito, descontento con su reacción. ¡Tremendo!