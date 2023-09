Guido Zaffora hizo una fuerte denuncia contra Zaira Nara, quien está reemplazando a Pampita en el jurado del Bailando 2023, al asegurar que fue arreglada la calificación que le puso a Kennys Palacios.

“Quiero contar algo, Kennys entró 8:30 de la noche al bar diciendo ‘está Zaira, me va a poner diez, no pasa nada’, y le dijo lo mismo a Noelia Pompa. Entonces le dije ‘pará Kennys, no tires en cara que está tu mejor amiga’”, dijo el periodista.

Entonces, decidió ir por más y mandarlos al frente con el conductor: “Y me dice después ‘hay un grupo de WhatsApp en el que están Nora, Wanda y Zaira que estuvieron hablando toda la mañana que me iban a poner diez’”.

“Perdón, ¿existe ese grupo de WhatsApp en el que ya se sabía la nota? ¿me lo puede mostar? ¿Wanda y su mamá le pidieron un diez para Kenny?”, le consultó luego Marcelo Tinelli a la modelo.

“Yo dije que le iba a poner un diez a Kenny desde que me llamaron para que esté en el jurado. No tengo que poner nada que yo no quiera, no lo dijo ni Wanda ni Nora, lo dije yo y ella bancaron la parada porque saben el amor que le tengo a Kennys”, se defendió Zaira.

KENNYS PALACIOS DESMINTIÓ LA VERSIÓN DE GUIDO ZAFFORA SOBRE EL DIEZ QUE LE PUSO ZAIRA NARA

Tras escucharlo a Guido Zaffora en la pista, Kennys Palacios desmintió la versión del periodista sobre el supuesto diez arreglado con Zaira Nara: “Jamás le dije eso, lo que pasa es que él no tiene previa y está que inventa cosas”.

“Está hace tres años ensayando porque siempre estuvo ahí atrás, quiso bailar y ahora que se le da está buscando quilombo”, lanzó sin filtros y Guido retrucó: “El que está buscando cámara sos vos porque apareciste acá, si tenés algo para decirme, me lo decís afuera”.