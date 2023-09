Los cruces entre Alicia Barbasola y Zaira Nara, a quien acusa de haberla hecho echar de Bailando 2023, tuvo un nuevo episodio cuando la flamante esposa de Andrés Nara lanzó una catarata de acusaciones contra sus “hijastras”, que incluyeron a Wanda.

En LAM, Barbasola mostró cómo es rechazada una y otra vez en la puerta de los Estudios Cuyo, donde se lleva a cabo el Bailando, y reveló los varios inconvenientes que eso le ocasiona, mientras las “angelitas” le recomendaban que busque otro trabajo.

La esposa de Andrés Nara acusó a las hermanas por la salud de su padre. Por: twitter

“Es real que el Bailando abre muchas puertas. Lo que no está bueno es que cualquier persona utilice el poder que puede tener por sponsors, o lo que sea para operar por debajo a los demás. A mí me llamaron marcas, me hicieron fotos, me sirve”, explicó Alicia.

ALICIA BARBASOLA APUNTÓ FUERTE CONTRA WANDA NARA

“Pero Ali, vos acabás de decirle a Wanda pet… ¡Es la hija de tu marido! ¿Le decís pet… y querés que no te prohíban?”, la encaró Yanina Latorre. Barbasola recordó que la madre de Wanda, Nora la habría hecho perder un trabajo en un centro de estética al que habría ido a hablar para que la echen.

“Ellas se metieron conmigo. La madre me hizo perder un trabajo, y lo tengo comprobado”, dijo, mientras De Brito le preguntaba qué es lo que le hizo Wanda para que la incluya dentro del grupo “enemigas”.

(Foto: Instagram / alibarbasola)

“Me dijo que era el gato de turno”, dijo Alicia y dejó sorprendidos a sus interlocutores. nn, agregó Alicia, mientras Yanina le recordaba que el límite fue haberse metido con la salud de Wanda, cuando fueron con Andrés a la clínica el día en que la mediática fue internada.

