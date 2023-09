Fiel a sus preguntas sin filtro, Ángel de Brito aprovechó la presencia de Liliana Fontán en la pista de Bailando 2023, para preguntarle acerca de la separación entre su hija, Cami Homs, y Rodrigo de Paul, con quien tiene a sus pequeños Francesca y Bautista.

Así fue el picante ida y vuelta entre Ángel y Liliana en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América:

Ángel: -Como Camila no puede hablar mucho de ciertos temas, te quería preguntar el motivo de la separación de tu hija”

Liliana: -Cosas personales de ellos, yo ni idea. Además, a Cami no le gusta mucho hablar, en serio, es una chica bastante callada.

A: -¿Rodrigo le fue infiel?

L: -Bueno… no sé, no se.

A: -¿No sabés o no querés decir?

L: -No me hagas hablar de esas cosas…

A: -Bueno, lo tomo como un sí.

¡Qué momento!

LA REACCIÓN QUE HABRÍA TENIDO EL PAPÁ DE TINI STOESSEL TRAS LA SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL

A poco de que se conociera que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul le pusieron punto final a su historia de amor, en Socios del Espectáculo aseguraron que el papá de la cantante, Alejandro, estaría triste por esta ruptura.

“El que está depresivo es Alejandro Stoessel”, lanzó Rodrigo Lussich, en el programa de eltrece, dejando en claro que el productor no estaría pasando un buen momento con la decisión que tomaron la cantante y el futbolista.

“Él quería la relación con De Paul”, agregó el presentador. A lo que Nancy Duré destacó que no siempre habría sido visto con buenos ojos la llegada del ex de Camila Homs –con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca- a la vida de la joven: “Al principio no le gustaba la relación con De Paul, vamos a decir la verdad. Era por la exposición”.