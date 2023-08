Tras deslumbrar con un look total black en la presentación del Bailando 2023, Camila Homs visitó la redacción de Ciudad Magazine.

En exclusiva para el portal, contó cómo se prepara para debutar en el programa que conducirá Marcelo Tinelli, reveló si se tiene fe para bailar y confesó qué miembro del jurado le parece que será más picante con ella.

-¿Cómo viviste la presentación del Bailando 2023?

-Fue una noche súper. Yo estaba llena de incertidumbres, la verdad, porque es mi primera vez. Nunca había vivido algo así, pero fue todo muy positivo. La gente muy buena onda, así que estoy muy contenta y con ganas de arrancar ya.

-¿Estás preparada para enfrentar a ese jurado tan picante?

-Estoy preparada. Día a día, hay gente que me va diciendo que tenga cuidado con esto y con lo otro, con lo que me pueden llegar a decir… De a poco, es como que lo voy incorporando y el público me me va tirando más fuerzas. Pero sí, me voy preparando.

-¿Quién creés que va a ser el más punzante de todos?

-Todos tienen un poquito de picante pero, por ahí, Moria… no sé.

-En cuanto al baile, ¿estás preparadísima para este nuevo desafío? ¿Te tenés fe?

-Me tengo mucha fe. Voy a arrancar con reggaetón y la verdad es que me veo bien.

Camila Homs en la presentación del Bailando 2023 Por: MOVILPRESS

-El reggaetón es un ritmo que todos, más o menos, conocemos…

-Sí, sí. Pero es difícil cuando tenés que hacer una coreografía. Uno cree que es perrear un poquito como en el boliche y ya. Pero, en el momento de la coreo, me pregunto por qué elegí este ritmo para arrancar. Igualmente, está bueno. Tengo ganas.