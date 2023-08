Previo a grabar unos especiales para Cucinare -el programa de cocina de las noches de eltrece-, Camila Homs visitó la redacción de Ciudad con un look súper casual: un jean muy relajado, crop top, trench y borcegos negros.

“La relación sigue igual, manteniendo una comunicación cordial porque es el padre de mis hijos y nada más”.

En diálogo con este portal, la modelo contó cómo está actualmente con su pareja, José “Principito” Sosa, y reveló si su vínculo ha mejorado con Rodrigo de Paul, su ex y papá de sus hijos Francesca y Bautista, tras su ruptura con Tini Stoessel.

CAMILA HOMS Y SU PRESENTE SENTIMENTAL

-Sobre la relación con Sosa, ¿cómo va todo con él?

-Muy bien, contenta.

-Con proyectos de convivir…

-Estamos bien, estamos disfrutando de todo…

-Se están conociendo.

-Sí, exactamente.

CÓMO ESTÁ LA RELACIÓN CAMILA HOMS Y RODRIGO DE PAUL

-¿Ha cambiado la relación con Rodrigo de Paul, el papá de tus hijos, después de su separación de Tini Stoessel?

-Con respecto a su separación, no tengo nada que decir porque no me corresponde. Y la relación sigue igual, manteniendo una comunicación cordial porque es el padre de mis hijos y nada más.

-¿Lo esperamos en Argentina para reencontrarse próximamente con los chicos?

-No lo sé.