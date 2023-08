Luego de conocerse que Rodrigo de Paul dejó de seguir en las redes a Marcelo Tinelli –casualmente a poco de que Camila Homs debute en Bailando 2023- en Socios del Espectáculo debatieron sobre este tema.

“Rodrigo está enojado con Marcelo y lo dejó de seguir en las redes. No soporta que haya convocado a Camila Homs a su programa, no se lo perdona”, aseguró Nancy Duré en el programa que conduce Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece.

“Rodrigo está enojado con Marcelo y lo dejó de seguir en las redes. No soporta que haya convocado a Camila Homs a su programa, no se lo perdona”.

“Es sabido que todos los jugadores son cholulos de Tinelli y que lo haya dejado de seguir es todo un gesto”, agregó la panelista, ante la atenta mirada de sus compañeros quienes también dieron su veredicto sobre esta información.

Cabe recordar que Cami –la expareja de De Paul, con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca- tendría una cautelar para no nombrar si al padre de sus pequeños, ni de Tini, en la pista del ciclo que se transmitirá por América.

LA REACCIÓN QUE HABRÍA TENIDO EL PAPÁ DE TINI STOESSEL TRAS LA SEPARACIÓN DE RODRIGO DE PAUL

A poco de que se conociera que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul le pusieron punto final a su historia de amor, en Socios del Espectáculo aseguraron que el papá de la cantante, Alejandro, estaría triste por esta ruptura.

“El que está depresivo es Alejandro Stoessel”, lanzó Rodrigo Lussich, en el programa de eltrece, dejando en claro que el productor no estaría pasando un buen momento con la decisión que tomaron la cantante y el futbolista.

“El que está depresivo es Alejandro Stoessel. Él quería la relación de Tini y Rodrigo de Paul”.

“Él quería la relación con De Paul”, agregó el presentador. A lo que Nancy Duré destacó que no siempre habría sido visto con buenos ojos la llegada del ex de Camila Homs –con quien tiene a sus hijos Bautista y Francesca- a la vida de la joven: “Al principio no le gustaba la relación con De Paul, vamos a decir la verdad. Era por la exposición”.