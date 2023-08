El abogado Mauricio D’Alessandro reveló a qué acuerdo llegaron Rodrigo De Paul y Camila Homs para el Bailando 2023. Es importante remarcar que el futbolista de la Selección Argentina está preocupado por la presencia de su ex en el certamen de Marcelo Tinelli en América. Por eso, le hizo un fuerte pedido en la Justicia.

“Hubo un bozal legal de Rodrigo a Camila para que los chicos no fueran al Bailando, no exponer a los chicos, ese fue el pedido de De Paul que fue apelado por Camila”, contó el abogado en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Ni Camila ni nadie puede llevar a los menores a la televisión, Rodrigo no quiere eso para sus hijos porque las redes sociales van a terminar utilizando a los chicos, no son buenas las redes para los chicos tan chiquitos, van a terminar hablando de ellos; no es un problema con Camila”.

¿QUÉ PUEDE Y QUÉ NO HACER CAMILA HOMS EN EL BAILANDO 2023?

Antes de cerrar, el letrado aclaró contundente qué puede y qué no hacer Camila Homs en el Bailando 2023 tras el acuerdo con Rodrigo de Paul.

“Camila que baile lo que quiera y que hable de sus hijos, el tema es no exponerlos ni exhibirlos, lo que dice Rodrigo es que lo que les hace mal a Camila y a él es la exposición pública que los dos tienen... Pidió eso (que los chicos no vayan al Bailando) y la Justicia se lo dio”.

