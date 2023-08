A poco de debutar en la pista del Bailando 2023, Camila Homs mostró cómo es el rincón favorito de su casa en Puerto Madero, su inmensa y minimalista cocina.

La expareja de Rodrigo de Paul posteó una foto sosteniendo la espectacular torta que había cocinado y dejó al descubierto qué tipo de decoración eligió para hacer de ese sector de su casa un espacio único.

Cami eligió muebles de madera con un tinte frío en diálogo con una mesada grisácea de mármol signada por el brillo; las paredes y los electrodomésticos son blancos, aunque se destacan algunos artefactos plateados que dialogan súper bien con el mobiliario.

Cami eligió muebles de madera con un tinte frío en diálogo con una mesada grisácea de mármol signada por el brillo; las paredes y los electrodomésticos son blancos, aunque se destacan algunos artefactos plateados que dialogan súper bien con el mobiliario. ¡Muy linda!

LOS NERVIOS DE CAMILA HOMS POR SU PRIMER BAILANDO

Lista para afrontar el desafío profesional, Camila Homs expresó: “Estoy muy bien, muy contenta de estar acá”.

“Ahora se me pasaron un poco los nervios, pero cuando venía en el auto tenía maripositas en la panza, que hacía un montón que no me pasaba. Eso es una señal súper positiva”, afirmó la modelo, expectante por el debut.