Milanesa de bondiola XL: cómo hacer esta versión crocante y jugosa de Salva la Cocina

La milanesa es uno de los platos más populares de la cocina argentina, tanto por su sabor como por la cantidad de variantes que permite preparar. Aunque las versiones de carne vacuna y pollo son las más habituales, existen otros cortes que ofrecen resultados igualmente sabrosos.

Entre esas alternativas aparece la milanesa de bondiola, una preparación que aprovecha la jugosidad característica de este corte de cerdo y la combina con un rebozado crocante. Además, puede cocinarse a la plancha, sin necesidad de sumergirla en abundante aceite.

El creador de contenido gastronómico Salva la Cocina compartió en Instagram su propia versión XL, elaborada con pocos ingredientes y acompañada de cebollas doradas. El secreto está en combinar huevo con mostaza para el rebozado y utilizar la misma plancha para cocinar la guarnición.

Comensales 4 Ingredientes Bondiola de cerdo, cortada en bifes grandes.

Huevos, cantidad necesaria para el rebozado.

Mostaza, a gusto.

Pan rallado, cantidad necesaria.

Cebollas, para acompañar.

Aceite, cantidad necesaria para cocinar.

Procedimiento

Preparar la bondiola: cortar la carne en bifes grandes y de espesor parejo. Si es necesario, aplanarlos suavemente para facilitar una cocción uniforme. Mezclar el huevo con la mostaza: colocar los huevos en un recipiente amplio, agregar la mostaza y batir hasta integrar ambos ingredientes. Pasar la carne por la mezcla: introducir los bifes de bondiola en el huevo con mostaza, procurando cubrir toda la superficie. Rebozar con pan rallado: colocar el : colocar el pan rallado en una fuente y cubrir cada bife, presionando ligeramente para que se adhiera bien. Calentar la plancha: llevar una plancha o sartén amplia al fuego y agregar una pequeña cantidad de aceite. Cocinar las milanesas: colocar las piezas sobre la superficie caliente y dorarlas de ambos lados, ajustando el tiempo según su espesor, hasta que el centro alcance una temperatura segura de al menos 63 °C, con tres minutos de reposo. Preparar las cebollas: cortar las cebollas en tiras y cocinarlas en la misma plancha, aprovechando los jugos de la carne, hasta que estén tiernas y doradas. Servir: colocar las milanesas en una fuente y acompañarlas con las cebollas recién cocidas.

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