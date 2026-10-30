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Albóndigas rellenas de muzzarella, la receta imperdible de Salva la Cocina que se resuelve en minutos

Una preparación casera, fácil y llena de sabor, ideal para acompañar pastas o preparar un sándwich irresistible.

Albóndigas rellenas de muzzarella, por Salva la Cocina. Foto. Cucinare TV
Albóndigas rellenas de muzzarella, por Salva la Cocina. Foto. Cucinare TV

Las albóndigas rellenas de muzzarella son una alternativa perfecta para quienes buscan una comida abundante, sabrosa y sencilla de preparar. Con pocos ingredientes y algunos pasos, es posible transformar una receta tradicional en un plato con un corazón de queso derretido.

El cocinero Salva la Cocina compartió a través de Cucinare una versión que combina carne picada condimentada, cubos de muzzarella y una salsa de tomate que aporta humedad y sabor. El resultado son unas albóndigas doradas por fuera y jugosas por dentro.

Una de las grandes ventajas de esta preparación es su versatilidad. Se pueden servir acompañadas de pastas o utilizar como relleno de un sándwich, aprovechando la salsa y el queso fundido para conseguir una comida irresistible.

Comensales
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Ingredientes

  • 500 g carne picada.
  • 250 g muzzarella, cortada en cubos.
  • Una cebolla picada bien chiquita.
  • Ajo y perejil, a gusto.
  • Sal y pimienta, a gusto.
  • Una cucharada de salsa barbacoa.
  • Harina, cantidad necesaria.
  • Aceite de oliva, cantidad necesaria.
  • 400 cc salsa de tomate.
  • 200 g queso rallado.

Procedimiento

1. Preparar la mezcla: colocar la carne picada en un recipiente y agregar la cebolla finamente picada, el ajo, el perejil, la sal, la pimienta y la cucharada de salsa barbacoa. Mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

2. Formar las albóndigas: tomar porciones de carne, aplanarlas ligeramente y colocar un cubo de muzzarella en el centro de cada una.

3. Cerrar bien el relleno: envolver el queso con la carne y formar bolitas, procurando que no queden aberturas para evitar que la muzzarella se escape durante la cocción.

4. Pasar por harina: cubrir ligeramente cada albóndiga con harina y retirar el excedente. Esto ayudará a conseguir una superficie dorada.

5. Dorar las albóndigas: calentar un poco de aceite de oliva en una sartén y cocinar las albóndigas, girándolas para que se doren de manera uniforme.

6. Incorporar la salsa: agregar los 400 cc de salsa de tomate y continuar la cocción a fuego medio-bajo hasta que las albóndigas estén completamente cocidas y el queso del interior se haya fundido.

7. Agregar el queso rallado: distribuir los 200 g de queso rallado sobre la preparación y dejar que se derrita con el calor de la salsa.

8. Servir y disfrutar: retirar del fuego y servir las albóndigas calientes, acompañadas de pastas o dentro de un pan para preparar un sándwich.

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