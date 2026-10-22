Las cookies con chips de chocolate son fáciles de preparar en casa y llevan ingredientes básicos. Con manteca, azúcar, harina y chocolate, podés hacer unas galletitas ideales para acompañar el mate, el café o la merienda.

Ingredientes para hacer cookies con chips de chocolate

200 g de manteca pomada

180 g de azúcar rubia

100 g de azúcar blanca

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

280 g de harina 0000

1 pizca de sal

100 g de chips de chocolate

Cómo hacer cookies con chips de chocolate paso a paso

1. Batir la manteca con el azúcar. Colocá la manteca pomada en un bowl, agregá el azúcar rubia y el azúcar blanca. Batí hasta integrar bien los ingredientes.

2. Agregar el huevo y la vainilla. Incorporá el huevo y la esencia de vainilla. Seguí batiendo hasta obtener una mezcla homogénea.

3. Incorporar la harina. Agregá la harina 0000 de a poco junto con la pizca de sal. Mezclá hasta formar una masa uniforme, sin batir de más.

4. Sumar los chips de chocolate. Incorporá los chips y distribuílos por toda la masa.

5. Formar las cookies. Armá bolitas del mismo tamaño y colocá las porciones en una placa para horno, dejando espacio entre ellas porque se expanden durante la cocción.

6. Hornear. Llevá a horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 10 a 15 minutos, hasta que los bordes estén dorados.

El truco para que las cookies queden perfectas

Para conseguir mejores resultados, dejá reposar la masa en la heladera o en el freezer durante unos minutos antes de formar las cookies. Además, no esperes a que estén completamente duras para sacarlas del horno: los bordes deben estar dorados, pero el centro puede verse todavía blando. Las galletitas se terminarán de afirmar mientras se enfrían.

Dejalas reposar unos minutos en la placa antes de pasarlas a una rejilla o un plato. Así vas a lograr cookies con chips de chocolate doradas por fuera y tiernas por dentro.