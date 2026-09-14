Qué es y cómo se prepara la torta del diablo, la receta inspirada en una película que es una bomba

Para los fanáticos del chocolate, hay recetas que llevan la intensidad al máximo. Una de ellas es la Devil’s Food Cake, conocida popularmente como torta del diablo, un clásico de la pastelería estadounidense que se caracteriza por su color oscuro, su miga húmeda y una importante cantidad de chocolate.

Su popularidad también quedó vinculada al cine: esta preparación sirvió como inspiración para la recordada torta de chocolate de “Matilda”, la película basada en la novela de Roald Dahl. La escena en la que Bruce Bogtrotter debe comerse un enorme pastel frente a toda la escuela convirtió a ese postre en una de las imágenes gastronómicas más reconocibles del film.

Esta versión apuesta por un bizcochuelo elaborado con cacao, manteca y huevos, acompañado por una abundante ganache de chocolate. Además, suma bombones para completar una preparación potente, cremosa y pensada especialmente para quienes buscan un postre donde el chocolate sea protagonista absoluto.

Comensales 4 Ingredientes Para el bizcocho 5 huevos.

huevos. 285 g azúcar.

g azúcar. 170 g harina 0000.

g harina 0000. 90 g manteca.

g manteca. 90 g cacao.

g cacao. 150 cc agua. Para la ganache 750 g crema.

g crema. 750 g chocolate. Para los bombones de chocolate 750 g chocolate.

Procedimiento para la torta del diablo

Bizcochuelo

Batir a blanco los huevos y el azúcar. Mezclar el cacao con el agua hasta formar una pasta. Incorporar la manteca derretida al cacao, luego un poco del batido de huevos para equiparar densidades. Mezclar todo. Verterlo en 3 aros forrados con papel manteca y hornear a 180°, 20 minutos aproximadamente.

Ganache

Llevar la crema a hervor y volcar sobre el chocolate bien picado, dejar asentar un poco y mezclar bien. Agregar el cognac y procesar con un mixer. Enfriar 1/3 de la ganache y usarlo para rellenar la torta.

Bombones de chocolate