Esta rosca es una idea creativa y muy tentadora: en lugar de una masa tradicional, se arma con bollitos de pan rellenos de queso que rodean un dip caliente de espinaca y quesos. El resultado es ideal para una picada, una mesa de brunch o una reunión con amigos donde todos van picando del centro.
El dip combina espinaca, quesos y una salsa suave estilo bechamel que se integra con los panes calientes. Es una receta simple, rendidora y que siempre sorprende, perfecta para hacer algo distinto sin complicarse.
Ingredientes para la rosca
- Un k de masa de pan.
- 200 g de queso dambo.
- 300 g de espinacas.
- Una cebolla picada.
- 2 cdas de manteca.
- 3 cdas de harina.
- 300 cc de leche.
- 100 g de queso rallado.
- 200 g de muzzarella rallada.
Procedimiento
- Cortar la masa en trozos de unos 30 g y rellenarlos con un cuadradito de queso danbo.
- Formar bolitas y disponer en una fuente de horno y mesa en el borde.
- Para las espinacas, dorar la cebolla en la manteca y agregar la harina.
- Cocinar hasta que tenga un color apenas dorado y agregar la leche de a poco.
- Incorporar las espinacas picadas, nuez moscada, sal y pimienta.
- Verter esta preparación en el centro de los panes y cubrir con los quesos.
- Cocinar por espacio de 30 minutos aproximadamente.
