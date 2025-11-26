Esta rosca es una idea creativa y muy tentadora: en lugar de una masa tradicional, se arma con bollitos de pan rellenos de queso que rodean un dip caliente de espinaca y quesos. El resultado es ideal para una picada, una mesa de brunch o una reunión con amigos donde todos van picando del centro.

El dip combina espinaca, quesos y una salsa suave estilo bechamel que se integra con los panes calientes. Es una receta simple, rendidora y que siempre sorprende, perfecta para hacer algo distinto sin complicarse.

Ingredientes para la rosca

Un k de masa de pan.

200 g de queso dambo.

300 g de espinacas.

Una cebolla picada.

2 cdas de manteca

3 cdas de harina.

300 cc de leche.

100 g de queso rallado.

200 g de muzzarella rallada.

Una rosca diferente, con espinaca y queso. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar la masa en trozos de unos 30 g y rellenarlos con un cuadradito de queso danbo. Formar bolitas y disponer en una fuente de horno y mesa en el borde. Para las espinacas , dorar la cebolla en la manteca y agregar la harina. Cocinar hasta que tenga un color apenas dorado y agregar la leche de a poco. Incorporar las espinacas picadas, nuez moscada, sal y pimienta. Verter esta preparación en el centro de los panes y cubrir con los quesos. Cocinar por espacio de 30 minutos aproximadamente.

