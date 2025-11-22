Estos brownies rojos llaman la atención desde el primer vistazo: combinan una base húmeda y suave con el sabor delicado del cheesecake, logrando un marmolado espectacular. Son fáciles de hacer, no requieren batidora eléctrica y quedan con una textura impecable si se respetan los tiempos de cocción.

La clave está en teñir la masa con colorante rojo y en el contraste con el frosting de queso crema, que le da un toque cremoso y equilibrado. Es una receta ideal para quienes quieren preparar algo distinto pero igual de tentador que un brownie tradicional.

Ingredientes para los brownies rojos

Para el frosting

310 g de queso crema.

150 g de azúcar blanco.

2 huevos.

Para el brownie

70 cc de leche.

½ cdta de jugo de limón.

275 g de harina.

2 cdas de cacao en polvo.

160 cc de aceite.

160 g de azúcar.

2 huevos.

Colorante rojo.

Una cdta de vinagre.

½ cdta de bicarbonato de sodio.

Brownies rojos, una receta que nunca falla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Precalentar el horno a 170º. Enmantecar un molde cuadrado y forrar con papel de manteca.

Para el frosting

Batir 310 g de queso crema con 150 g de azúcar impalpable hasta lograr una mezcla homogénea. Incorporar los dos huevos y batir hasta que se integren. Reservar.

Para el brownie

Mezclar 60 cc de leche con una cucharadita de juego de limón y reservar. Tamizar 275 g de harina y dos cucharadas de cacao en polvo en un bowl y reservar. En otro bowl mezclar 160 cc de aceite y 160 g de azúcar. Agregar dos huevos y batir bien. Añadir la harina tamizada y la leche intercalando. Mezclar bien y teñir la masa con colorante rojo. Finalmente, mezclar en un bowl una cucharadita de vinagre y media cucharadita de bicarbonato, y agregar a la masa. Cuando tengamos la masa lista, verter ¾ de ella en el molde. Encima volcar la mezcla de cheesecake y esparcir bien. Al resto que nos queda de masa agregar dos cucharadas extra de leche. Remover bien y verterla en el molde sobre el cheesecake. Con ayuda de un palito de brochette, hacer una trama marmolada realizando movimientos espiralados. Hornear a 170º durante 35 minutos o hasta que pinchemos el brownie con un palillo y salga limpio.

