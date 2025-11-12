El roll de salmón con queso crema es uno de los emblemas del sushi moderno, pero esta versión sin arroz lo convierte en una opción práctica y refinada para preparar en casa. El contraste entre el salmón ahumado, el queso suave y el perfume del ciboulette logra un equilibrio perfecto, mientras que los tomates cherry asados aportan color y acidez.
Servidos en rodajas pequeñas, estos rolls son ideales para una mesa de verano o para sorprender en una reunión. Además, se pueden preparar con anticipación y conservar en frío, lo que los hace perfectos para quienes buscan un plato sabroso, liviano y con buena presentación.
Ingredientes para los rolls de sushi de salmón
- 400 g de salmón ahumado.
- 400 g de queso crema tipo philadelphia.
- Ciboulette, c/n.
- Eneldo fresco, c/n.
Para los tomates cherry
- 200 g de tomates cherry.
- Láminas de ajo.
- 30 cc de aceite de oliva.
- Una ramita de tomillo.
- Una pizca de azúcar.
- Un limón.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
- Preparar el queso crema con sal, pimienta, ciboulette picado bien fino, jugo y ralladura de limón, salpimentar y reservar en frío.
- Estirar las fetas de salmón ahumado sobre papel film, rellenar con la mezcla de queso crema, enrollar el salmón haciendo un cilindro y enviar al freezer.
- Por otro lado preparar en una bandeja de horno los tomates cherry enteros con sal, pimienta y una pizca de azúcar, láminas de ajo y aceite de oliva.
- Cocinar en horno a 180° durante 15 minutos.
- Cortar los bocaditos de salmón del tamaño de un bocado y emplatar, acompañar con los tomates cherry, unas hojas de eneldo y ramitas de tomillo.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/