El roll de salmón con queso crema es uno de los emblemas del sushi moderno, pero esta versión sin arroz lo convierte en una opción práctica y refinada para preparar en casa. El contraste entre el salmón ahumado, el queso suave y el perfume del ciboulette logra un equilibrio perfecto, mientras que los tomates cherry asados aportan color y acidez.

Servidos en rodajas pequeñas, estos rolls son ideales para una mesa de verano o para sorprender en una reunión. Además, se pueden preparar con anticipación y conservar en frío, lo que los hace perfectos para quienes buscan un plato sabroso, liviano y con buena presentación.

Ingredientes para los rolls de sushi de salmón

400 g de salmón ahumado.

400 g de queso crema tipo philadelphia.

Ciboulette, c/n.

Eneldo fresco, c/n.

Para los tomates cherry

200 g de tomates cherry.

Láminas de ajo.

30 cc de aceite de oliva

Una ramita de tomillo.

Una pizca de azúcar.

Un limón.

Sal y pimienta, a gusto.

Sushi de salmón ahumado, una clásico de la gastronomía japonesa. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Preparar el queso crema con sal, pimienta, ciboulette picado bien fino, jugo y ralladura de limón, salpimentar y reservar en frío. Estirar las fetas de salmón ahumado sobre papel film, rellenar con la mezcla de queso crema, enrollar el salmón haciendo un cilindro y enviar al freezer. Por otro lado preparar en una bandeja de horno los tomates cherry enteros con sal, pimienta y una pizca de azúcar, láminas de ajo y aceite de oliva. Cocinar en horno a 180° durante 15 minutos. Cortar los bocaditos de salmón del tamaño de un bocado y emplatar, acompañar con los tomates cherry , unas hojas de eneldo y ramitas de tomillo.

