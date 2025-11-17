Estas ribs de cerdo tienen todo: carne tierna que se desarma, una salsa coreana con gochujang que aporta ese picante dulce tan característico y una ensalada fresca que equilibra cada bocado. Es una receta con varias etapas, pero todas simples, y el resultado final es de esos que valen cada minuto de cocción.

Perfectas para una comida distinta, para compartir o para lucirse sin complicarse demasiado, estas ribs braseadas y luego laqueadas quedan doradas, brillantes y llenas de sabor. Y si se arman en formato taco con arroz y hojas de lechuga, el combo es imbatible.

Ingredientes para las ribs de cerdo laqueadas

Para las ribs

Ribs de cerdo.

Sal entrefina, c/n.

Pimienta negra en grano, c/n.

Aceite de oliva, c/n.

2 zanahorias.

2 varas de apio.

2 cebollas.

4 dientes de ajo.

Una cda de extracto de tomate.

2 cdas de harina.

2 tazas de vino tinto.

2 tazas de caldo de cerdo.

2 hojitas de laurel.

Tomillo.

Para el laqueado de gochujang

2 cebollas en brunoise.

250 g de gochujang.

25 g de salsa de soja.

60 g de azúcar.

40 g de vinagre de alcohol.

300 cc de vino blanco.

2 cdas de ajo picado

2 cdas de jengibre picado.

Para la ensalada de algas

200 g de algas wakame deshidratado (hidratar y cortar).

Una cebolla morada.

Una cdta de semillas de sésamo negro y blanco tostadas.

Vinagreta

150 cc de vinagre de alcohol.

75 g de azúcar.

20 g de sal.

40 cc de aceite de sésamo.

Otros ingredientes

Lechuga y arroz doble carolina para armar el taco.

El laqueado de las Ribs de cerdo, un paso fundamental para lograr un buen sabor. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para las ribs

Condimentar las ribs de cerdo con sal, oliva y pimienta en grano y llevar a una placa para horno junto con el resto de los ingredientes (cebolla, apio, zanahoria, ajo, extracto de tomate, laurel y tomillo). Agregar los líquidos y cocinar tapando con aluminio durante aproximadamente unas 2 horas.

Para el laqueado

Cocinar cebolla en una olla con oliva y luego desglasar con vino blanco. Evaporar alcohol. Agregar gochujang, salsa de soja, vinagre y azúcar, mezclar. Añadir el ajo y jengibre picados. Dejar reducir a fuego bajo hasta que tenga consistencia de una barbacoa Cuando las ribs ya se brasearon, retirar el papel, macerarlas con esta preparación y llevar a fuego a la parrilla.

Ensalada de alga y arroz envuelta en tacos

Hacer una vinagreta con el vinagre de alcohol, el azúcar y una cda de aceite de sésamo. Integrar. Escurrir bien el alga wakame, agregar al bowl de la vinagreta, sumar la cebolla morada cortada en pluma.

Para el armado de los tacos