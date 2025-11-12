El desayuno americano tiene miles de versiones, pero esta receta con baguettes rellenas, que también puede ser una entrada gourmet, se gana un lugar propio por su simpleza y resultado irresistible. Con solo cinco ingredientes, se logra un bocado completo que combina el sabor del pan tostado con el derretido del queso y la suavidad del huevo recién horneado.

Ideal para arrancar el día con energía o compartir en un desayuno especial, estas baguettes rellenas se preparan en minutos y se adaptan fácilmente a los gustos de cada uno. Se pueden sumar vegetales, panceta o diferentes tipos de queso para personalizarlas y convertirlas en un clásico de los fines de semana.

Ingredientes

3 baguettes individuales.

100 g de jamón cocido.

100 g de queso muzzarella.

3 huevos grandes.

Sal y pimienta, a gusto.

Baguettes rellenas con huevo frito. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar las baguettes a lo largo, desde la corteza. Colocar el jamón y el queso de manera tal que contengan al huevo (crudo), sin que se derrame. Abrir el huevo con cuidado sobre el centro de la baguette. Llevar a horno fuerte, preferentemente con grill hasta dorar, dejando la yema cremosa. Terminar con sal y pimienta recién molida.

