La pastafrola es, sin lugar a dudas, una torta casera que evoca la calidez del hogar y el sabor inconfundible del dulce de membrillo. Sin embargo, lograr que la masa sablée quede suave, tierna y que no se quiebre al hornear es el gran desafío.

Para garantizar un resultado perfecto, no hay mejor guía que la voz de la tradición: Doña Petrona, la cocinera más icónica del país, nos legó su fórmula magistral. Su secreto reside en la técnica de la masa y en un toque que potencia el sabor del relleno.

Ingredientes para pastrafola

Masa

400 g de harina de trigo 0000.

1/2 cdta de bicarbonato de sodio.

4 cdas de azúcar.

150 g de manteca pomada.

2 yemas.

Esencia de vainilla.

Un poquito de agua.

Relleno

400 g de dulce de membrillo.

150 cc de agua caliente.

Oporto.

Doña Petrona y Juanita, su histórica asistente de cocina. Foto: Instagram @dona_petrona_c.de_gandulfo.

Procedimiento

Masa

Colocar en un bowl la harina de trigo junto con el bicarbonato, el azúcar y la manteca blanda. Trabajar con las manos y añadir las yemas de a una. Mezclar y añadir esencia de vainilla y agua un poco. Trabajar con las manos hasta obtener una masa lisa. Reservar la masa en frío. Estirar con un palote sobre la mesada espolvoreada con harina y forrar el molde. Reservar el resto de la masa.

Relleno

Colocar en una cacerola con un poco de agua caliente el membrillo junto con el oporto. Presionar con un pisa puré hasta obtener una preparación con consistencia de crema. Retirar del fuego y dejar enfriar. Verter el relleno dentro de la masa y alisar. Estirar la masa restante y cortar tiras delgadas. Colocar sobre el relleno formando un enrejado. Pincelar las cintas de masa con huevo batido y llevar al horno a 180°.

