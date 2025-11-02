La pastafrola es, sin lugar a dudas, una torta casera que evoca la calidez del hogar y el sabor inconfundible del dulce de membrillo. Sin embargo, lograr que la masa sablée quede suave, tierna y que no se quiebre al hornear es el gran desafío.
Para garantizar un resultado perfecto, no hay mejor guía que la voz de la tradición: Doña Petrona, la cocinera más icónica del país, nos legó su fórmula magistral. Su secreto reside en la técnica de la masa y en un toque que potencia el sabor del relleno.
Ingredientes para pastrafola
Masa
- 400 g de harina de trigo 0000.
- 1/2 cdta de bicarbonato de sodio.
- 4 cdas de azúcar.
- 150 g de manteca pomada.
- 2 yemas.
- Esencia de vainilla.
- Un poquito de agua.
Relleno
- 400 g de dulce de membrillo.
- 150 cc de agua caliente.
- Oporto.
Procedimiento
Masa
- Colocar en un bowl la harina de trigo junto con el bicarbonato, el azúcar y la manteca blanda.
- Trabajar con las manos y añadir las yemas de a una.
- Mezclar y añadir esencia de vainilla y agua un poco.
- Trabajar con las manos hasta obtener una masa lisa. Reservar la masa en frío.
- Estirar con un palote sobre la mesada espolvoreada con harina y forrar el molde.
- Reservar el resto de la masa.
Relleno
- Colocar en una cacerola con un poco de agua caliente el membrillo junto con el oporto.
- Presionar con un pisa puré hasta obtener una preparación con consistencia de crema.
- Retirar del fuego y dejar enfriar.
- Verter el relleno dentro de la masa y alisar.
- Estirar la masa restante y cortar tiras delgadas.
- Colocar sobre el relleno formando un enrejado.
- Pincelar las cintas de masa con huevo batido y llevar al horno a 180°.
