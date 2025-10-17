La milanesa con pastas es un clásico indiscutido de la mesa argentina. Existe un camino para elevar esta dupla a un nivel sorprendente, transformando lo cotidiano en una experiencia gourmet que te hará replantearte la forma en que comes este plato.

El secreto para que esta receta sea inolvidable no solo reside en la milanesa crocante, sino en la elección de la pasta. Al optar por tagliatelle caseros y bañarlos en una manteca fundida con queso parmesano, se crea un acompañamiento que realza la carne sin opacarla.

Ingredientes para milanesa con tagliatelle

Un k de milanesas de cuadril.

Un huevo.

1/2 ajo.

5 g de perejil.

100 g de pan rallado.

Un litro de aceite para freír.

Tagliatelle

100 g de harina.

Un huevo.

Una cda de agua.

Una cda de aceite de oliva.

Una pizca de sal.

50 g de manteca.

20 g de queso parmesano.

Procedimiento

Aplana la milanesa y salpimentarla. Pasarlas por huevo batido con ajo y perejil picado. Pasarlas por el pan rallado. Freír en aceite. Mezclar la harina con el huevo, sal, aceite y agua. Amasar. Descansar. Estirar la masa y cortar taglietelle Hervir en agua con sal por un minutos. Colocar en un bowl. Agregar la manteca y el queso y mezclar. Servir acompañando a la milanesa.

