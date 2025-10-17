Los canelones son un plato que forma parte de la tradición argentina. Si buscás revivir ese sabor casero, la clave está en dominar el paso a paso que te garantiza unos canelones tiernos, con un relleno cremoso .
El secreto está en una masa de panqueques simple, un relleno de pollo, ricota y espinaca con el toque justo de nuez moscada, y un gratinado final con provolone y crema que sella el sabor.
Ingredientes para canelones de pollo y espinaca
Para la masa
- 150 g de harina 0000.
- 250 cc de leche.
- 2 huevos.
- 25 g de manteca.
- Pizca de sal.
- 100 g de manteca para cocinar los panqueques.
Para el relleno
- Una pechuga de pollo.
- Un atado de espinaca.
- Un diente de ajo.
- 100 g de ricota.
- 100 g de queso parmesano rallado.
- Orégano fresco.
- Nuez moscada.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta, a gusto.
Para la salsa de tomate
- Una lata de tomates perita en conserva.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Orégano fresco.
Para el gratinado
- 200 cc de crema de leche.
- 300 g de queso provolone en hebras.
- Aceite de oliva.
- Pimienta.
La receta para hacer canelones de pollo, ricota y espinaca. Cucinare.TV.
Procedimiento
Para la masa
- Colocar todos los ingredientes en una batidora.
- Derretir previamente la manteca.
- Dejar reposar la preparación 30 minutos.
- En una sartén panquequera, colocar manteca e ir cocinando de ambos lados los panqueques.
Para el relleno
- En una sartén, calentar aceite de oliva y dorar la pechuga abierta al medio de ambos lados. Salpimentar.
- Una vez cocida retirar y picar (o procesar) en trozos chicos.
- En la misma sartén, saltear las hojas de espinaca con aceite de oliva y ajo aplastado.
- Una vez salteado, retirar y cortar finamente.
- En un bowl, mezclar todos los ingredientes anteriormente mencionados y agregar la ricota, el queso parmesano, las hojas de orégano, sal, pimienta y nuez moscada.
Para el armado
- Tomar un crepe, colocar el relleno a gusto y enrollar. Colocar en una fuente para horno con una pequeña base de salsa de tomate en el fondo.
- Una vez cubierta la placa con los canelones, rociar con más salsa de tomate y crema de leche, provolone rallado, aceite de oliva y pimienta molida.
Para la salsa de tomates
- En un bowl, romper los tomates peritas con la mano y sazonar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/