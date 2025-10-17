Los canelones son un plato que forma parte de la tradición argentina. Si buscás revivir ese sabor casero, la clave está en dominar el paso a paso que te garantiza unos canelones tiernos, con un relleno cremoso .

El secreto está en una masa de panqueques simple, un relleno de pollo, ricota y espinaca con el toque justo de nuez moscada, y un gratinado final con provolone y crema que sella el sabor.

Ingredientes para canelones de pollo y espinaca

Para la masa

150 g de harina 0000.

250 cc de leche.

2 huevos.

25 g de manteca.

Pizca de sal.

100 g de manteca para cocinar los panqueques.

Para el relleno

Una pechuga de pollo.

Un atado de espinaca.

Un diente de ajo.

100 g de ricota.

100 g de queso parmesano rallado.

Orégano fresco.

Nuez moscada.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la salsa de tomate

Una lata de tomates perita en conserva.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Orégano fresco.

Para el gratinado

200 cc de crema de leche.

300 g de queso provolone en hebras.

Aceite de oliva.

Pimienta.

La receta para hacer canelones de pollo, ricota y espinaca. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa

Colocar todos los ingredientes en una batidora. Derretir previamente la manteca. Dejar reposar la preparación 30 minutos. En una sartén panquequera, colocar manteca e ir cocinando de ambos lados los panqueques.

Para el relleno

En una sartén, calentar aceite de oliva y dorar la pechuga abierta al medio de ambos lados. Salpimentar. Una vez cocida retirar y picar (o procesar) en trozos chicos. En la misma sartén, saltear las hojas de espinaca con aceite de oliva y ajo aplastado. Una vez salteado, retirar y cortar finamente. En un bowl, mezclar todos los ingredientes anteriormente mencionados y agregar la ricota, el queso parmesano, las hojas de orégano, sal, pimienta y nuez moscada.

Para el armado

Tomar un crepe, colocar el relleno a gusto y enrollar. Colocar en una fuente para horno con una pequeña base de salsa de tomate en el fondo. Una vez cubierta la placa con los canelones, rociar con más salsa de tomate y crema de leche, provolone rallado, aceite de oliva y pimienta molida.

Para la salsa de tomates

En un bowl, romper los tomates peritas con la mano y sazonar.

