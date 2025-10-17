Los canelones a la boloñesa son uno de los platos de pasta rellena más amados. Su elaboración tradicional, que requiere tiempo para preparar y cocinar los panqueques uno por uno, suele desanimar a quienes buscan una solución rápida para la cena.

El secreto express que transforma por completo la preparación reside en un ingenioso atajo: reemplazar los panqueques caseros por láminas de lasaña precocida para hidratar, con un relleno de ricota y espinaca.

Ingredientes para canelones a la boloñesa

10 hojas de lasagna precocida para hidratar.

300 g de espinacas cocidas y exprimidas.

500 g de ricota entera.

200 g de queso rallado.

½ cdta de nuez moscada.

300 g de queso fresco en tiras.

Para la boloñesa

300 g de carne picada.

300 g de salchicha parrillera.

Una zanahoria rallada.

2 cebollas picadas.

3 ramitas de apio picadas.

4 cdas de aceite de oliva.

400 g de tomates cubeteados.

Un pocillo de vino tinto.

200 g de queso rallado para gratinar.

La receta para hacer canelones a la bolognesa. Cucinare.TV.

Procedimiento

Hidratar en agua las hojas de lasagna y reservar.

Para la boloñesa

En una sartén grande rehogar en aceite de oliva la cebolla, zanahoria y el apio. Incorporar la salchicha de cerdo parrillera bien desmenuzada y la carne picada. Cuando cambie de color, desglasar con el vino. Una vez evaporado el alcohol, agregar el tomate y cocinar durante una hora aprox, agregando agua a medida que se va secando. Mezclar la espinaca con el queso rallado, la ricota y la nuez moscada. Salpimentar. Colocar toda la mezcla en una manga.

Para el armado

Rellenar con manga las láminas de masa. Ubicar un trozo de queso fresco y enrollar los canelones. Disponerlos en una fuente con una base de boloñesa , y cubrirlos también con más salsa. Cubrir con abundante queso fresco y luego con queso rallado para gratinar. Llevar al horno a 200° hasta dorar.

