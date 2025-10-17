Los canelones a la boloñesa son uno de los platos de pasta rellena más amados. Su elaboración tradicional, que requiere tiempo para preparar y cocinar los panqueques uno por uno, suele desanimar a quienes buscan una solución rápida para la cena.
El secreto express que transforma por completo la preparación reside en un ingenioso atajo: reemplazar los panqueques caseros por láminas de lasaña precocida para hidratar, con un relleno de ricota y espinaca.
Ingredientes para canelones a la boloñesa
- 10 hojas de lasagna precocida para hidratar.
- 300 g de espinacas cocidas y exprimidas.
- 500 g de ricota entera.
- 200 g de queso rallado.
- ½ cdta de nuez moscada.
- 300 g de queso fresco en tiras.
Para la boloñesa
- 300 g de carne picada.
- 300 g de salchicha parrillera.
- Una zanahoria rallada.
- 2 cebollas picadas.
- 3 ramitas de apio picadas.
- 4 cdas de aceite de oliva.
- 400 g de tomates cubeteados.
- Un pocillo de vino tinto.
- 200 g de queso rallado para gratinar.
La receta para hacer canelones a la bolognesa. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Hidratar en agua las hojas de lasagna y reservar.
Para la boloñesa
- En una sartén grande rehogar en aceite de oliva la cebolla, zanahoria y el apio.
- Incorporar la salchicha de cerdo parrillera bien desmenuzada y la carne picada. Cuando cambie de color, desglasar con el vino.
- Una vez evaporado el alcohol, agregar el tomate y cocinar durante una hora aprox, agregando agua a medida que se va secando.
- Mezclar la espinaca con el queso rallado, la ricota y la nuez moscada. Salpimentar.
- Colocar toda la mezcla en una manga.
Para el armado
- Rellenar con manga las láminas de masa. Ubicar un trozo de queso fresco y enrollar los canelones.
- Disponerlos en una fuente con una base de boloñesa, y cubrirlos también con más salsa.
- Cubrir con abundante queso fresco y luego con queso rallado para gratinar. Llevar al horno a 200° hasta dorar.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/