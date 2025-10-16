El matambre arrollado es un ícono de la gastronomía argentina, tradicionalmente asociado a las entradas frías. Sin embargo, esta receta propone una versión caliente que eleva el plato de una simple picada a un asado de lujo.
El desafío con este corte magro es lograr que, después de un largo tiempo en el horno, la carne se mantenga tierna y jugosa. Olvidate de la zanahoria y el huevo duro tradicionales: esta versión potencia el sabor con queso, chimichurri y la grasa de la panceta ahumada.
Ingredientes para matambre arrollado caliente
- Un matambre de vaca.
- 2 pimientos rojos asado en tiras.
- 4 huevos.
- Una cda de chimichurri.
- Una ramita de cebolla de verdeo.
- 250 g de queso de campo.
- 3 cdas de mostaza.
- 200 g de panceta ahumada.
- Aceite de oliva, c/n.
- Sal y pimienta negra molida, a gusto.
Para la guarnición
- Papas y batatas al horno.
La receta para preparar matambre arrollado caliente. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Desgrasar el matambre y emprolijarlo para lograr un rectángulo.
- Salpimentar y esparcir el chimichurri y la mostaza.
- Colocar sobre la mostaza una capa de panceta ahumada en fetas y, sobre ella, cebolla de verdeo finamente picada.
- Espolvorear con el queso provolone rallado y, en un extremo, colocar los huevos en fila de forma horizontal.
- Arrollar y atar con hilo de bridar. Salpimentar y pincelar con aceite de oliva.
- Envolver el matambre en papel aluminio y llevar al horno durante 30 minutos.
- Girar un cuarto y dejar cocinar durante 30 minutos más. Ir girando la pieza así hasta que se cocine de todos sus lados.
- Cuando haya transcurrido una hora y media o dos horas de cocción, abrir el papel aluminio y dejar dorar nuevamente girando el matambre cada un par de minutos.
- Colocar en una tabla, cortar los hilos y rebanar, servir con papas y batatas al horno.
