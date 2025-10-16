El matambre arrollado es un ícono de la gastronomía argentina, tradicionalmente asociado a las entradas frías. Sin embargo, esta receta propone una versión caliente que eleva el plato de una simple picada a un asado de lujo.

El desafío con este corte magro es lograr que, después de un largo tiempo en el horno, la carne se mantenga tierna y jugosa. Olvidate de la zanahoria y el huevo duro tradicionales: esta versión potencia el sabor con queso, chimichurri y la grasa de la panceta ahumada.

Ingredientes para matambre arrollado caliente

Un matambre de vaca.

2 pimientos rojos asado en tiras.

4 huevos.

Una cda de chimichurri.

Una ramita de cebolla de verdeo.

250 g de queso de campo.

3 cdas de mostaza.

200 g de panceta ahumada.

Aceite de oliva, c/n.

Sal y pimienta negra molida, a gusto.

Para la guarnición

Papas y batatas al horno.

La receta para preparar matambre arrollado caliente. Cucinare.TV.

Procedimiento

Desgrasar el matambre y emprolijarlo para lograr un rectángulo. Salpimentar y esparcir el chimichurri y la mostaza. Colocar sobre la mostaza una capa de panceta ahumada en fetas y, sobre ella, cebolla de verdeo finamente picada. Espolvorear con el queso provolone rallado y, en un extremo, colocar los huevos en fila de forma horizontal. Arrollar y atar con hilo de bridar. Salpimentar y pincelar con aceite de oliva. Envolver el matambre en papel aluminio y llevar al horno durante 30 minutos. Girar un cuarto y dejar cocinar durante 30 minutos más. Ir girando la pieza así hasta que se cocine de todos sus lados. Cuando haya transcurrido una hora y media o dos horas de cocción, abrir el papel aluminio y dejar dorar nuevamente girando el matambre cada un par de minutos. Colocar en una tabla, cortar los hilos y rebanar, servir con papas y batatas al horno.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/