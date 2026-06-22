Día del Padre: 5 recetas súper fáciles para disfrutar en familia

El Día del Padre es una de esas fechas que invitan a hacer una pausa en la rutina para compartir tiempo de calidad con la familia. Más allá de los regalos, muchas veces el mejor plan pasa por reunirse alrededor de una buena comida, disfrutar de una charla distendida y crear nuevos recuerdos junto a los seres queridos.

En ese contexto, cocinar en casa se convierte en una alternativa ideal. No hace falta ser un experto ni pasar horas frente a las hornallas para preparar platos ricos y rendidores. Con ingredientes accesibles y recetas sencillas, es posible armar un menú completo para agasajar a papá y sorprender a todos los invitados.

Para quienes todavía no definieron qué preparar, aquí se reúnen cinco recetas fáciles y tentadoras para compartir en familia: una sabrosa colita de cuadril rellena, una tarta de calabaza y choclo, un reconfortante pollo a la cacerola, unos prácticos taquitos de roast beef y una irresistible torta Marroc para cerrar la celebración con algo dulce. Cada una puede elaborarse en casa sin complicaciones y con resultados que invitan a repetir.

#. Colita de cuadril rellena.

#. Tarta de calabaza y choclo.

#. Pollo a la cacerola.

#. Taquitos deroast beef.

#. Torta Marroc.

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