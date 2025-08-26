No todas las colitas de cuadril están destinadas solo a la parrilla: esta versión rellena lleva su jugosidad y sabor a otro nivel. El secreto radica en ir bañando la carne con el jugo de cocción mientras está en el jorno.

Además, esta receta rinde y es práctica. Solo basta rellenar la carne con tus aromáticos preferidos —como hierbas frescas, panceta o queso—, cerrar bien con hilo de cocina y llevar al horno. Ideal para compartir en familia o sorprender sin estridencias.

Ingredientes para colita de cuadril rellena

Una colita de cuadril.

Una cebolla.

200 g de hongos.

200 g de muzzarella.

Una cda de orégano seco.

Una taza de vino tinto.

2 cebollas.

Un morrón.

2 papas.

½ taza de salsa de soja.

La receta para hacer la colita de cuadril rellena. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para el relleno, cocinar en una sartén la cebolla junto a los hongos picados. Salpimentar. Dejar enfriar y agregar la muzzarella en cubitos. Realizar un tajo en el centro de la colita de cuadril y rellenar. Colocar unos palillos para evitar que se caiga el relleno. Sellar en sartén con aceite de ambas caras y colocar en una fuente. Desglasar con vino. Colocar en una asadera el colchón de vegetales, la salsa de soja, el jugo de cocción y la colita de cuadril sellada. Salpimentar. Llevar a horno a 180° e ir bañando la carne con el jugo de cocción con ayuda de una cuchara para que no se seque. Durante 45 minutos. Si es necesario, dos.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/