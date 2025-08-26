No todas las colitas de cuadril están destinadas solo a la parrilla: esta versión rellena lleva su jugosidad y sabor a otro nivel. El secreto radica en ir bañando la carne con el jugo de cocción mientras está en el jorno.
Además, esta receta rinde y es práctica. Solo basta rellenar la carne con tus aromáticos preferidos —como hierbas frescas, panceta o queso—, cerrar bien con hilo de cocina y llevar al horno. Ideal para compartir en familia o sorprender sin estridencias.
Ingredientes para colita de cuadril rellena
- Una colita de cuadril.
- Una cebolla.
- 200 g de hongos.
- 200 g de muzzarella.
- Una cda de orégano seco.
- Una taza de vino tinto.
- 2 cebollas.
- Un morrón.
- 2 papas.
- ½ taza de salsa de soja.
La receta para hacer la colita de cuadril rellena. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Para el relleno, cocinar en una sartén la cebolla junto a los hongos picados. Salpimentar.
- Dejar enfriar y agregar la muzzarella en cubitos.
- Realizar un tajo en el centro de la colita de cuadril y rellenar.
- Colocar unos palillos para evitar que se caiga el relleno.
- Sellar en sartén con aceite de ambas caras y colocar en una fuente.
- Desglasar con vino.
- Colocar en una asadera el colchón de vegetales, la salsa de soja, el jugo de cocción y la colita de cuadril sellada. Salpimentar.
- Llevar a horno a 180° e ir bañando la carne con el jugo de cocción con ayuda de una cuchara para que no se seque. Durante 45 minutos. Si es necesario, dos.
