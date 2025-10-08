El peceto mechado al horno es un clásico que presenta un desafío: que no salga seco. Lograr esa ternura deseada, requiere de una técnica precisa. Si te frustraste al intentar preparar este plato, es porque te faltó conocer el paso clave que transforma el resultado.

El secreto reside en la combinación estratégica de la grasa y el líquido durante la cocción. Además de mecharlo con panceta para aportarle jugosidad interior, el paso clave es armar un colchón de vegetales y sumar líquido para aportar humedad.

Ingredientes para peceto mechado al horno

Para 4 personas

Un peceto.

300 g de panceta.

2 cebollas.

½ k de papas.

½ k de batatas.

Un morrón rojo.

Una taza de vino blanco.

4 cdas de salsa inglesa.

Una cdta de pimentón ahumado.

La receta de peceto mechado al horno. Cucinare.TV

Procedimiento

Hacer un orificio en el medio y a lo largo del peceto, con un cuchillo bien afilado. Rellenar este orificio con la panceta ahumada. Luego cubrir con más panceta. Salpimentar bien y reservar. Cortar los vegetales en trozos y disponerlos en la base de la asadera. Salpimentar. Bañar la carne con la salsa inglesa y el vino blanco, y espolvorear con pimentón. Llevar a horno fuerte hasta dorar, darlo vuelta y dorar nuevamente, una vez dorado de ambos lados, bajar el fuego del horno y cocinar una media hora más. Agregar caldo a la base si hiciera falta. Retirar del horno y servir con la guarnición de vegetales.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/