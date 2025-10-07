El pancho es un clásico indiscutido del fast food. Creer que este plato no tiene margen para la innovación es un error, ya que es posible desafiar la tradición y reemplazar el relleno habitual por algo completamente distinto: unas jugosas albóndigas caseras.
El broche de oro de la receta llega con el queso cheddar gratinado, que envuelve el relleno en un abrazo cremoso y tentador. Prepárate para descubrir cómo un solo cambio puede transformar por completo un clásico, ofreciendo una opción mucho más original.
Ingredientes
- 3 panes de pancho.
- 4 fetas de queso cheddar.
Para las albóndigas
- 150 g de carne picada de res.
- 50 g de cebolla.
- 1/2 miga de pan.
- Un huevo.
- Un ajo.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Pimentón.
Para la salsa
- 2 tomates.
- 1/2 cebolla.
- 2 cdtas de aceita de oliva.
- 100 cc de puré de tomate.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Azúcar.
Procedimiento
- Mezclar la carne picada en un bowl.
- Agregar la cebolla picada.
- Mojar la miga de pan, exprimir bien y agregarla.
- Incorporar el ajo picado y el huevo.
- Salpimentar y colocar pimentón.
- Realizar bolitas.
- Descansar en la heladera.
- Dorar en el aceite de oliva la cebolla.
- Agregar el tomate concassé.
- Agregar puré de tomate.
- Salpimentar.
- Cocinar tapado hasta lograr una salsa.
- Incorporar albóndigas.
- Cocinar.
- Abrir el pan de pancho y disponer las albóndigas.
- Salsear.
- Colocar el queso.
- Gratinar al horno.
- Agregar ketchup.
