El pancho es un clásico indiscutido del fast food. Creer que este plato no tiene margen para la innovación es un error, ya que es posible desafiar la tradición y reemplazar el relleno habitual por algo completamente distinto: unas jugosas albóndigas caseras.

El broche de oro de la receta llega con el queso cheddar gratinado, que envuelve el relleno en un abrazo cremoso y tentador. Prepárate para descubrir cómo un solo cambio puede transformar por completo un clásico, ofreciendo una opción mucho más original.

Ingredientes

3 panes de pancho.

4 fetas de queso cheddar.

Para las albóndigas

150 g de carne picada de res.

50 g de cebolla.

1/2 miga de pan.

Un huevo.

Un ajo.

Sal y pimienta, a gusto.

Pimentón.

Para la salsa

2 tomates.

1/2 cebolla.

2 cdtas de aceita de oliva.

100 cc de puré de tomate.

Sal y pimienta, a gusto.

Azúcar.

Procedimiento

Mezclar la carne picada en un bowl. Agregar la cebolla picada. Mojar la miga de pan, exprimir bien y agregarla. Incorporar el ajo picado y el huevo. Salpimentar y colocar pimentón. Realizar bolitas. Descansar en la heladera. Dorar en el aceite de oliva la cebolla. Agregar el tomate concassé. Agregar puré de tomate. Salpimentar. Cocinar tapado hasta lograr una salsa. Incorporar albóndigas. Cocinar. Abrir el pan de pancho y disponer las albóndigas. Salsear. Colocar el queso. Gratinar al horno. Agregar ketchup.

