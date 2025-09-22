Si buscás una alternativa sin gluten que acompañe el mate o el café con estilo, estas rosquitas de chipá son ideales: se elaboran con fécula de mandioca, huevos, manteca y dos tipos de queso, logrando ese sabor a queso intenso que define al chipá, pero en otro formato.

El procedimiento es sencillo y rápido: se mezcla la masa hasta que quede uniforme, se forman las rosquitas con las manos, se hornea hasta que tomen un tono dorado claro y listo. Perfectas para merendar, para picar o para tener siempre a mano cuando llega una visita inesperada.

Ingredientes para rosquitas de chipá

2 huevos.

600 g de fécula de mandioca.

100 cc de jugo de naranja.

Sal fina.

100 g de parmesano rallado.

100 g de manteca.

100 cc de leche.

250 g de queso Mar del Plata.

Procedimiento

Colocar la fécula en un bowl y formar una corona. Colocar en el hueco, la sal, los huevos, la leche y la manteca pomada. Ir uniendo la masa con la punta de los dedos. Agregar los quesos y terminar de integrar hasta lograr una masa suave. Formar las rosquitas con la masa, colocar en placa enmantecada y llevar a horno a 210° hasta que tome color.

