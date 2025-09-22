Si buscás una alternativa sin gluten que acompañe el mate o el café con estilo, estas rosquitas de chipá son ideales: se elaboran con fécula de mandioca, huevos, manteca y dos tipos de queso, logrando ese sabor a queso intenso que define al chipá, pero en otro formato.
El procedimiento es sencillo y rápido: se mezcla la masa hasta que quede uniforme, se forman las rosquitas con las manos, se hornea hasta que tomen un tono dorado claro y listo. Perfectas para merendar, para picar o para tener siempre a mano cuando llega una visita inesperada.
Ingredientes para rosquitas de chipá
- 2 huevos.
- 600 g de fécula de mandioca.
- 100 cc de jugo de naranja.
- Sal fina.
- 100 g de parmesano rallado.
- 100 g de manteca.
- 100 cc de leche.
- 250 g de queso Mar del Plata.
Procedimiento
- Colocar la fécula en un bowl y formar una corona.
- Colocar en el hueco, la sal, los huevos, la leche y la manteca pomada.
- Ir uniendo la masa con la punta de los dedos.
- Agregar los quesos y terminar de integrar hasta lograr una masa suave.
- Formar las rosquitas con la masa, colocar en placa enmantecada y llevar a horno a 210° hasta que tome color.
