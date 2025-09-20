Los bifes a la portuguesa son esa receta de olla que combina sazón casera con sabores bien porteños: carne que se dora al fuego fuerte para sellar los jugos, cebolla, morrón, zanahoria, y ajo conservado en aceite que aporta profundidad.

El plato se complementa con papas en rodajas que se cocinan en esa salsa potente junto a arvejas frescas. Todo eso se cuece lento, bajando el fuego para que los sabores se amalgamen, la carne quede tierna, y la salsa tome cuerpo.

Ingredientes para bifes a la portuguesa

1 ½ k de bife de vaca.

Una cebolla morada cortada en aros.

Una cebolla blanca cortada en aros.

Una cebolla de verdeo cortada en rodajas.

2 zanahorias cortadas al bies.

2 pimientos (uno rojo y uno verde), cortados en tiras.

8 dientes de ajo, conservados en aceite.

Hojas de laurel.

Una copa de vino tinto.

2 papas peladas, cortadas en rodajas.

2 tazas de salsa de tomates.

Una taza de caldo de carne.

Una cazuela de arvejas frescas.

Una cdta de orégano seco.

Una cdta de ají molido.

Aceite de oliva.

Pimienta blanca.

Sal entrefina.

Procedimiento

Cortar el bife de vaca en cuatro porciones. Salpimentar. En una grilla caliente, colocar un poco de aceite oliva y cocinar la carne a fuego fuerte. En una olla caliente, colocar aceite de oliva. Agregar las cebollas y mezclar. La cocción de los vegetales realizarlas también a fuego fuerte. Incorporar las zanahorias y los pimientos. Salpimentar. Agregar los dientes de ajo, hojas de laurel y la copa de vino tinto. Mezclar y dejar evaporar el exceso de alcohol. Incorporar las papas, la salsa de tomates y el caldo de carne. Mezclar. Cuando la preparación hierva, colocar los bifes cocidos y agregar las arvejas Bajar el fuego y seguir mezclando. Por último, condimentar con orégano seco y ají molido. Servir bien caliente.

