Los bifes a la portuguesa son esa receta de olla que combina sazón casera con sabores bien porteños: carne que se dora al fuego fuerte para sellar los jugos, cebolla, morrón, zanahoria, y ajo conservado en aceite que aporta profundidad.
El plato se complementa con papas en rodajas que se cocinan en esa salsa potente junto a arvejas frescas. Todo eso se cuece lento, bajando el fuego para que los sabores se amalgamen, la carne quede tierna, y la salsa tome cuerpo.
Ingredientes para bifes a la portuguesa
- 1 ½ k de bife de vaca.
- Una cebolla morada cortada en aros.
- Una cebolla blanca cortada en aros.
- Una cebolla de verdeo cortada en rodajas.
- 2 zanahorias cortadas al bies.
- 2 pimientos (uno rojo y uno verde), cortados en tiras.
- 8 dientes de ajo, conservados en aceite.
- Hojas de laurel.
- Una copa de vino tinto.
- 2 papas peladas, cortadas en rodajas.
- 2 tazas de salsa de tomates.
- Una taza de caldo de carne.
- Una cazuela de arvejas frescas.
- Una cdta de orégano seco.
- Una cdta de ají molido.
- Aceite de oliva.
- Pimienta blanca.
- Sal entrefina.
La receta de un clásico: bifes a la portuguesa. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Cortar el bife de vaca en cuatro porciones. Salpimentar.
- En una grilla caliente, colocar un poco de aceite oliva y cocinar la carne a fuego fuerte.
- En una olla caliente, colocar aceite de oliva. Agregar las cebollas y mezclar.
- La cocción de los vegetales realizarlas también a fuego fuerte.
- Incorporar las zanahorias y los pimientos. Salpimentar.
- Agregar los dientes de ajo, hojas de laurel y la copa de vino tinto. Mezclar y dejar evaporar el exceso de alcohol.
- Incorporar las papas, la salsa de tomates y el caldo de carne. Mezclar.
- Cuando la preparación hierva, colocar los bifes cocidos y agregar las arvejas.
- Bajar el fuego y seguir mezclando.
- Por último, condimentar con orégano seco y ají molido.
- Servir bien caliente.
