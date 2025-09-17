El clásico sándwich de milanesa recibe una vuelta espectacular cuando el rebozado no sólo acompaña, sino que roba miradas: al rebozado crujiente se suma un relleno de jamón cocido y muzzarella que sorprende desde el primer mordisco.
Para armar el sándwich se utiliza pan de hamburgeusa, un aderezo de mostaza con cebolla picada y mayonesa, y se acompaña la milanesa con lechuga, tomate en rodajas y aros de cebolla cruda. Servido con papas fritas, es una propuesta contundente para salir de la rutina.
Ingredientes para sándwich de milanesa
- 4 milanesas de peceto.
- Sal y pimienta.
- 40 g de jamón cocido.
- 40 g de queso muzzarella.
- 100 g de harina.
- Un huevo.
- 10 g de perejil.
- Un diente de ajo.
- 100 g de pan rallado.
- 30 g de mostaza.
- 30 g de cebolla.
- 50 g de mayonesa.
- Lechuga c/n.
- Tomate c/n.
- Cebolla c/n.
- Pan de sándwich.
Procedimiento
- Cortar y desgrasar 4 milanesas de peceto. Pisarlas con un martillo de cocina. Salpimentar.
- Colocar el jamón cocido y la muzzarella cortadas en cubos pequeños en el centro de cada milanesa.
- Cerrar poniendo la otra milanesa encima.
- Pasar ambas milanesas armadas por harina, luego por una mezcla de huevo, ajo y perejil picados, y finalmente por pan rallado.
- Hervir en aceite bien caliente y reservar.
- Para el aderezo, mezclar mostaza con cebolla picada y mayonesa.
- Untar panes tipo hamburguesa con el aderezo, sumar lechuga, tomate en rodajas y aros de cebolla cruda.
- Montar la milanesa, poner más aderezo a gusto y terminar el sándwich.
- Servir con papas fritas.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/