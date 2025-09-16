El arroz con leche es de esos postres que atraviesan generaciones: sencillo, reconfortante y pleno de recuerdos. Con la receta de Doña Petrona se entra al terreno de lo clásico: arroz remojado previamente en leche, cocción lenta a fuego suave hasta que los granos estén tiernos, azúcar justa y esencia de vainilla para perfumar.

Antes de llevarlo a la mesa, unas ramas de canela o una cucharadita de esa especia rememoran sobremesas hogareñas argentinas y ese aroma que nos hace agua la boca. Servido tibio o frío, se convierte en postre ideal para cerrar almuerzos o disfrutar en una merienda.

Ingredientes para arroz con leche

150 g. de arroz

1 ½ litro de leche

200 g. de azúcar

1 cdta de esencia de vainilla

Canela

Procedimiento

Remojar durante una hora 150 g de arroz en 1 ½ litro de leche Llevar a fuego lento hasta que esté cocido. Agregar 200 g de azúcar y una cdta de esencia de vainilla. Hervir todo durante un minuto más, hasta que esté bien cremoso y cocido. Dejar enfriar y servir en compoteras con canela espolvoreada.

