Dicen que los secretos más simple son los mejores, y en el caso de los ñoquis de ricota, ese secreto es una bolsa. Con solo mezclar ricota, huevo, queso rallado, harina y condimentos directamente dentro de una bolsa plástica resistente, ahorrás pasos y ensucias menos.
Al cerrar la bolsa, formás los cilindros, los cortás en porciones y los cocinás en agua hirviendo. Perfectos para una cena sin vueltas o para sorprender en una reunión familiar, esta receta garantiza ñoquis listos, con ese sabor suave y casero.
Ingredientes para ñoquis de ricota
Para los ñoquis
- 500 g de ricota.
- 150 g de harina 0000.
- 100 g de queso rallado.
- Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.
- Salvia.
- 2 yema.
Para las salsa
- 4 anchoas.
- 4 dientes de ajo.
- Un tarrito de alcaparras.
- Salsa de tomate.
- Perejil fresco.
Cómo preparar ñoquis de ricota en bolsa. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Sofreír en una sartén con aceite de oliva el ajo con las anchoas.
- Incorporar las alcaparras, saltear un poco y agregar la salsa de tomate. Y terminar con perejil fresco.
Para los ñoquis
- En una bolsa hermética, integrar bien la ricota junto con el queso rallado, la yema, la salvia fresca y condimentar con la sal, pimienta y nuez moscada.
- Agregar la harina y lograr una masa con textura. Dejar reposar en la bolsa por unos minutos.
- Hervir los ñoquis en abundante agua, cortándolos con un hilo o un filamento de cable que va de asa a asa en una olla profunda.
- Servir con la salsa putanesca. Terminar espolvoreando con perejil picado.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/