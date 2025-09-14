Dicen que los secretos más simple son los mejores, y en el caso de los ñoquis de ricota, ese secreto es una bolsa. Con solo mezclar ricota, huevo, queso rallado, harina y condimentos directamente dentro de una bolsa plástica resistente, ahorrás pasos y ensucias menos.

Al cerrar la bolsa, formás los cilindros, los cortás en porciones y los cocinás en agua hirviendo. Perfectos para una cena sin vueltas o para sorprender en una reunión familiar, esta receta garantiza ñoquis listos, con ese sabor suave y casero.

Ingredientes para ñoquis de ricota

Para los ñoquis

500 g de ricota.

150 g de harina 0000.

100 g de queso rallado.

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.

Salvia.

2 yema.

Para las salsa

4 anchoas.

4 dientes de ajo.

Un tarrito de alcaparras.

Salsa de tomate.

Perejil fresco.

Cómo preparar ñoquis de ricota en bolsa. Cucinare.TV.

Procedimiento

Sofreír en una sartén con aceite de oliva el ajo con las anchoas. Incorporar las alcaparras, saltear un poco y agregar la salsa de tomate. Y terminar con perejil fresco.

Para los ñoquis

En una bolsa hermética, integrar bien la ricota junto con el queso rallado, la yema, la salvia fresca y condimentar con la sal, pimienta y nuez moscada. Agregar la harina y lograr una masa con textura. Dejar reposar en la bolsa por unos minutos. Hervir los ñoquis en abundante agua, cortándolos con un hilo o un filamento de cable que va de asa a asa en una olla profunda. Servir con la salsa putanesca. Terminar espolvoreando con perejil picado.

