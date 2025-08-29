El 29 es el Día de los ñoquis en Argentina por una tradición que mezcla historia, costumbre popular y algo de mística.

Origen de la tradición

La costumbre proviene de Italia, donde el plato de gnocchi (ñoquis) es muy típico.

La leyenda más difundida cuenta que en el siglo VIII, San Pantaleón, un joven médico que luego fue canonizado, pidió pan en una casa humilde un 29 de julio.

La familia le ofreció ñoquis, el único alimento que tenían, y él les auguró prosperidad. Después de su visita, encontraron dinero bajo el plato.

De ahí viene la costumbre de comer ñoquis cada 29 y de poner dinero debajo del plato para atraer la suerte y la abundancia.

El costado argentino

En Argentina la tradición se hizo fuerte porque el 29 cae a fin de mes, cuando muchas familias ya tienen el bolsillo ajustado esperando el próximo sueldo.

Los ñoquis son económicos, rendidores y fáciles de preparar, por eso se convirtieron en el plato típico de ese día.

En resumen

Cada 29, millones de argentinos comen ñoquis con la tradición de dejar billetes bajo el plato, como símbolo de deseo de trabajo, prosperidad y buena fortuna.

