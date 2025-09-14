La clave para lograr una fugazzeta casera con masa crocante está en el amasado eficiente: 10 minutos alcanzan para obtener una masa tersa y elástica, lista para sorprender. Esa textura brinda una base aireada que, al hornearse, se transforma en una corteza dorada y firme.

Con ese tip simple en mente, la receta se convierte en una solución práctica para cocineros cotidianos: extendés la masa, armás el relleno y la llevás al horno rápido. Así lográs una fugazzeta jugosa por dentro, crocante en su tapa y con la irresistible impronta casera.

Ingredientes para fugazzeta casera

Para la masa

500 g de harina 000,

12 g de levadura fresca.

240 cc de agua.

Una cda de aceite de oliva.

12 g de sal.

Para el relleno y topping

2 cebollas.

500 g de muzzarella.

200 g de jamón cocido.

Una cda de orégano.

Una cdta de ají molido.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceitunas negras.

Procedimiento

Hacer una corona con la harina. Disolver la levadura en el agua, agregar en el centro e ir incorporando de a poco. Agregar la sal en un costado, que no esté en contacto directo con la levadura, y amasar por 10 minutos. Tapar y dejar descansar durante uno hora o más en un lugar cálido. Desgasificar, dividir en dos, dejar descansar un rato más y estirar cuidadosamente con las manos sin quitar el aire a la masa. Colocar el relleno, tapar, terminar con la cebolla cortada en juliana. Llevar al horno a 400° durante 6 minutos.

