¿Buscás una tarta que una sabor, color y practicidad en un solo plato? Esta versión combina la dulzura suave del zapallo con la frescura de la acelga, todo en una masa casera fácil de preparar.

Sin complicaciones ni ingredientes rebuscados, esta tarta es tan generosa como accesible, y una propuesta ideal para quienes valoran lo simple. Acompañala con una ensalada de verdes condimentada con un aliño de oliva, jugo de limón y pimienta

Ingredientes para tarta de zapallo y acelga

Un k de zapallo.

Sal y pimienta, a gusto.

Aceite de oliva.

2 huevos.

Una cebolla.

Un atado de acelga.

Aceite neutro.

250 g de queso cremoso.

Para la masa

250 g de harina 0000.

3 cdas de aceite.

150 cc de agua.

Sal, a gusto.

Para la ensalada

Lechuga morada.

Rúcula.

Aceite de oliva.

Jugo de 1/2 limón.

Pimienta.

Receta de tarta de zapallo y acelga. Cucinare.TV

Procedimiento

Colocar la mitad del zapallo, ya sin semillas, en papel aluminio y condimentar con sal, pimienta y aceite de oliva. Llevar a horno a temperatura media durante unos 30 minutos. Retirar, quitarle toda la pulpa conuna cuchara y pisarla hasta formar un puré. Agregarle un huevo y mezclar. Reservar. Picar la cebolla y dorar en una sartén o cacerola con aceite. Picar la acelga cruda y añadir. Salar y cocinar. Agregarle un huevo y mezclar. Poner pimienta. Reservar. Para la masa, colocar la harina en un bowl, sumarle el aceite, agua y sal. Unir con las manos hasta integrar. Bajar a mesada y seguir amasando. Estirar con palote hasta lograr un disco de masa fino. Forrar el molde o tartera que vamos a utilizar. Colocar primero el relleno de zapallo y luego el de acelga Hacer un repulgue en el borde y agregarle el queso cortado en cubos. Cocinar a temperatura media durante 20 o 25 minutos. Acompañar con la ensalada de verdes condimentada con un aliño de oliva, jugo de limón y pimienta.

