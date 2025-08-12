La tarta pascualina es una presencia infaltable de la cocina argentina, especialmente en reuniones familiares o celebraciones religiosas. Una masa hojaldrada con un relleno de acelga, ricota y huevos duros, completan un plato exquisito y rendidor.

Esta receta recupera el espíritu clásico, pero suma un toque final diferente: el horno potencia los sabores y permite que cada parte de la tarta se presente con textura ajustada y bien dorada.

Ingredientes para pascualina

PARA LA MASA

500 g de harina.

Un huevo.

Una pizca de sal.

200 cc de agua.

100 cc de aceite.

PARA EL RELLENO

500 g de ricota firme.

500 g de acelga cocida y escurrida.

2 huevos.

4 huevos duros.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada, c/n.

Un diente de ajo rehogado.

150 g de queso parmesano rallado.

Una cebolla picada rehogada.

Un huevo para pintar la masa.

Tarta pascualina, un clásico infalible. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para la masa, armar una corona con la harina. En el centro, colocar el resto de los ingredientes. Integrar y amasar hasta que la masa quede lisa. Llevar a la heladera para que descanse. Estirar teniendo en cuenta el molde. Para el relleno, rehogar la cebolla y el ajo. Reservar. En un bowl, mezclar todos los ingredientes y condimentar. Para el armado, colocar una tapa de masa en la base, luego, colocar el relleno y los 4 huevos cocidos. Tapar con la otra masa, hacer el repulgue, pinchar la tapa para la fuga de vapor y pintar con huevo. Llevar al horno durante 40 minutos a 180°. Luego la heladera para que descanse.

