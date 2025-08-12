La tarta pascualina es una presencia infaltable de la cocina argentina, especialmente en reuniones familiares o celebraciones religiosas. Una masa hojaldrada con un relleno de acelga, ricota y huevos duros, completan un plato exquisito y rendidor.
Esta receta recupera el espíritu clásico, pero suma un toque final diferente: el horno potencia los sabores y permite que cada parte de la tarta se presente con textura ajustada y bien dorada.
Ingredientes para pascualina
PARA LA MASA
- 500 g de harina.
- Un huevo.
- Una pizca de sal.
- 200 cc de agua.
- 100 cc de aceite.
PARA EL RELLENO
- 500 g de ricota firme.
- 500 g de acelga cocida y escurrida.
- 2 huevos.
- 4 huevos duros.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada, c/n.
- Un diente de ajo rehogado.
- 150 g de queso parmesano rallado.
- Una cebolla picada rehogada.
- Un huevo para pintar la masa.
Procedimiento
- Para la masa, armar una corona con la harina.
- En el centro, colocar el resto de los ingredientes.
- Integrar y amasar hasta que la masa quede lisa.
- Llevar a la heladera para que descanse.
- Estirar teniendo en cuenta el molde.
- Para el relleno, rehogar la cebolla y el ajo. Reservar.
- En un bowl, mezclar todos los ingredientes y condimentar.
- Para el armado, colocar una tapa de masa en la base, luego, colocar el relleno y los 4 huevos cocidos.
- Tapar con la otra masa, hacer el repulgue, pinchar la tapa para la fuga de vapor y pintar con huevo.
- Llevar al horno durante 40 minutos a 180°. Luego la heladera para que descanse.
