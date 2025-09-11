La calabaza rellena se transforma en el protagonista ideal cuando querés un plato sabroso, nutritivo y sin vueltas. Esta versión propone usar un zapallo anco chico al horno con hierbas y ajo como base, relleno con acelga, puerro, choclo, ricota, queso rallado y pulpa de la propia calabaza.

El contraste entre el interior cremoso y el exterior tierno genera una experiencia reconfortante y saludable, perfecta para comidas cotidianas. Además, la receta es eficiente y accesible: podés preparar todo en pocos minutos si aprovechás el horno para cocción y relleno al mismo tiempo.

Ingredientes para calabaza rellena

Un zapallo anco chico.

Hierbas frescas.

2 ajos aplastados.

Para el relleno

Un diente de ajo

Un puerro.

4 hojas de acelga.

Un choclo.

Una cdta de ají molido.

Una cda de orégano.

150 g de ricota.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada, c/n.

50 g de queso rallado.

200 g de muzzarella.

Procedimiento

Cortar a la mitad la calabaza a lo largo y retirar las semillas. Realizar unos cortes superficiales en la pulpa y llevar al horno junto con un ajo aplastado, hierbas, sal y pimienta. Cocinar durante 45 minutos a 200°. Ahuecar la calabaza para rellenar. Reservar la pulpa. 5Para el relleno, rehogar las verduras con el ajo. Condimentar y reservar. Agregar parte del queso rallado, la ricota y la pulpa de la calabaza. Mezclar y rellenar la calabaza. Colocar la muzzarella y el queso rallado. Gratinar en horno.

