Las pizzetas son la respuesta perfecta cuando querés impresionar en apenas 20 minutos. En esta receta tenés el paso a paso para preparar la masa y la cobertura de salsa de tomate, muzzarella y los toppings que prefieras: jamón, aceitunas, pimientos.

Al ir al horno caliente, la base queda dorada y los ingredientes se funden justo en su punto. Además de prácticas, las pizzetas son versátiles y divertidas: podés armar un surtido para que cada invitado elija su versión favorita o adaptarlas a lo que haya en la heladera.

Ingredientes para pizzetas

350 g de harina 0000.

190 cc de agua.

12 g de levadura fresca.

30 cc de aceite de girasol.

Una cda de sal.

Una cdta de azúcar.

250 g de queso muzzarella.

100 cc de salsa de tomates.

Orégano, c/n.

Opcional

Tomate.

Jamón cocido.

Albahaca.

Cebolla.

El tamaño de las pizzetas, a gusto del consumidor. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Dentro de un bowl, hacer una corona con la harina y en el centro poner la levadura disuelta en agua tibia con una cdta de azúcar. Agregar la sal alrededor de la corona sin que toque la levadura. Empezar a mezclar con ayuda de una cuchara e ir agregándole agua a medida que note la masa seca. Cuando todos los ingredientes ya estén integrados, bajar la masa a la mesa y empezar a amasar, sin romper durante 5/7 minutos hasta que la masa quede lisa. Poner la masa en un bowl y dejarla en un lugar cálido para que leve durante 20/30 minutos hasta que duplique su volumen. Mientras tanto, cortar el queso en pequeñas lonjas y hacer la salsa de tomates. En una olla, poner tomate pelado o el de lata junto con un poco de aceite de oliva, ajo, sal y pimienta (opcional: morrón y zanahoria en cubos chiquitos). Llevar a fuego bajo que reduzca y agregar orégano y ají molido. Una vez duplicado su volumen, tomar la masa y estirar de 1 a 2 cm de espesor sobre la mesada con ayuda de un palo de amasar. Con la ayuda de un cortante, cortar las pizzetas y ubicarlas en una placa separadas con un poco de aceite de girasol. Agregar un poco de salsa de tomates por arriba y llevaral horno a 200° durante 7 a 10 minutos aproximadamente. Una vez cocinada la masa, agregarle el queso y lo que se desee poner: jamón , morrón, cebolla. Llevar de nuevo al horno hasta que el queso se derrita. Agregar orégano.

