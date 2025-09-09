Las pizzetas son la respuesta perfecta cuando querés impresionar en apenas 20 minutos. En esta receta tenés el paso a paso para preparar la masa y la cobertura de salsa de tomate, muzzarella y los toppings que prefieras: jamón, aceitunas, pimientos.
Al ir al horno caliente, la base queda dorada y los ingredientes se funden justo en su punto. Además de prácticas, las pizzetas son versátiles y divertidas: podés armar un surtido para que cada invitado elija su versión favorita o adaptarlas a lo que haya en la heladera.
Ingredientes para pizzetas
- 350 g de harina 0000.
- 190 cc de agua.
- 12 g de levadura fresca.
- 30 cc de aceite de girasol.
- Una cda de sal.
- Una cdta de azúcar.
- 250 g de queso muzzarella.
- 100 cc de salsa de tomates.
- Orégano, c/n.
- Opcional
- Tomate.
- Jamón cocido.
- Albahaca.
- Cebolla.
Procedimiento
- Dentro de un bowl, hacer una corona con la harina y en el centro poner la levadura disuelta en agua tibia con una cdta de azúcar.
- Agregar la sal alrededor de la corona sin que toque la levadura.
- Empezar a mezclar con ayuda de una cuchara e ir agregándole agua a medida que note la masa seca.
- Cuando todos los ingredientes ya estén integrados, bajar la masa a la mesa y empezar a amasar, sin romper durante 5/7 minutos hasta que la masa quede lisa.
- Poner la masa en un bowl y dejarla en un lugar cálido para que leve durante 20/30 minutos hasta que duplique su volumen.
- Mientras tanto, cortar el queso en pequeñas lonjas y hacer la salsa de tomates.
- En una olla, poner tomate pelado o el de lata junto con un poco de aceite de oliva, ajo, sal y pimienta (opcional: morrón y zanahoria en cubos chiquitos).
- Llevar a fuego bajo que reduzca y agregar orégano y ají molido.
- Una vez duplicado su volumen, tomar la masa y estirar de 1 a 2 cm de espesor sobre la mesada con ayuda de un palo de amasar.
- Con la ayuda de un cortante, cortar las pizzetas y ubicarlas en una placa separadas con un poco de aceite de girasol.
- Agregar un poco de salsa de tomates por arriba y llevaral horno a 200° durante 7 a 10 minutos aproximadamente.
- Una vez cocinada la masa, agregarle el queso y lo que se desee poner: jamón, morrón, cebolla.
- Llevar de nuevo al horno hasta que el queso se derrita. Agregar orégano.
