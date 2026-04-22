Milanesa de peceto con ñoquis, la receta con empanado de panko para que queden bien crocantes

La milanesa con ñoquis es uno de esos platos bien argentinos que funcionan perfecto para un almuerzo abundante de fin de semana. En esta versión con peceto y empanado de panko, el resultado es una milanesa dorada, crocante y con más textura que la tradicional.

El acompañamiento suma unos ñoquis rápidos de ricota y semolín terminados en manteca y tomillo, que aportan suavidad y aroma. Es un plato completo, rendidor y con técnica simple para lograr una combinación que siempre funciona en la mesa familiar.

Comensales 3 Ingredientes Para las milanesas 500 g peceto

g peceto Un diente de ajo

diente de ajo Un puñado de perejil

puñado de perejil Harina, c/n

Fécula de maíz, c/n

3 huevos

huevos Una cda mostaza de dijon

cda mostaza de dijon 300 g pan rallado

g pan rallado 300 g panko

g panko Sal, c/n

Pimienta, c/n

Ralladura de 2 limones Para los ñoquis 400 g ricota escurrida

g ricota escurrida 300 g semolín fino

g semolín fino 2 huevos

huevos Sal y pimienta, a gusto

200 g manteca

g manteca 5 g tomillo

La receta de Iván Alsina para hacer milanesas de peceto con ñoquis.

Procedimiento

Para las milanesas, cortar el peceto en bifes de 2 cm de espesor. Colocar en un recipiente junto al ajo previamente picado, el perejil y la ralladura de limón. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos. En un bowl aparte, mezclar los huevos e incorporar sal y pimienta a gusto. Preparar un bowl mezclando la harina con la fécula; en otro recipiente, el pan rallado junto al panko. Pasar los bifes de peceto por la mezcla de harina y fécula, luego por el batido de huevos y, por último, por el panko y pan rallado. Una vez listas las milanesas, reservar en la heladera. Freír en aceite de girasol a 160° hasta que estén doradas. Para los ñoquis, escurrir la ricota , mezclar con el semolín, añadir sal, pimienta y tomillo picado. Unir todos los ingredientes hasta formar una masa lisa y homogénea. Formar los ñoquis y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que floten en la superficie. Pasar a sartén con manteca y con un poco de la misma agua de cocción, cocinar por 2 minutos más hasta que se emulsione la preparación.

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