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Milanesa de peceto con ñoquis, la receta con empanado de panko para que queden bien crocantes

Los ñoquis de ricota y semolín se terminan en manteca con tomillo para acompañar con un sabor clásico de bodegón.

Milanesa de peceto con ñoquis, receta
Milanesa de peceto con ñoquis de sémola, una receta de bodegón. Foto: Cucinare TV

La milanesa con ñoquis es uno de esos platos bien argentinos que funcionan perfecto para un almuerzo abundante de fin de semana. En esta versión con peceto y empanado de panko, el resultado es una milanesa dorada, crocante y con más textura que la tradicional.

El acompañamiento suma unos ñoquis rápidos de ricota y semolín terminados en manteca y tomillo, que aportan suavidad y aroma. Es un plato completo, rendidor y con técnica simple para lograr una combinación que siempre funciona en la mesa familiar.

Comensales
3

Ingredientes

Para las milanesas

  • 500 g peceto
  • Un diente de ajo
  • Un puñado de perejil
  • Harina, c/n
  • Fécula de maíz, c/n
  • 3 huevos
  • Una cda mostaza de dijon
  • 300 g pan rallado
  • 300 g panko
  • Sal, c/n
  • Pimienta, c/n
  • Ralladura de 2 limones

Para los ñoquis

  • 400 g ricota escurrida
  • 300 g semolín fino
  • 2 huevos
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 200 g manteca
  • 5 g tomillo
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La receta de Iván Alsina para hacer milanesas de peceto con ñoquis.

Procedimiento

  1. Para las milanesas, cortar el peceto en bifes de 2 cm de espesor.
  2. Colocar en un recipiente junto al ajo previamente picado, el perejil y la ralladura de limón.
  3. Dejar reposar en la heladera por 30 minutos.
  4. En un bowl aparte, mezclar los huevos e incorporar sal y pimienta a gusto.
  5. Preparar un bowl mezclando la harina con la fécula; en otro recipiente, el pan rallado junto al panko.
  6. Pasar los bifes de peceto por la mezcla de harina y fécula, luego por el batido de huevos y, por último, por el panko y pan rallado.
  7. Una vez listas las milanesas, reservar en la heladera.
  8. Freír en aceite de girasol a 160° hasta que estén doradas.
  9. Para los ñoquis, escurrir la ricota, mezclar con el semolín, añadir sal, pimienta y tomillo picado.
  10. Unir todos los ingredientes hasta formar una masa lisa y homogénea.
  11. Formar los ñoquis y cocinar en abundante agua hirviendo con sal hasta que floten en la superficie.
  12. Pasar a sartén con manteca y con un poco de la misma agua de cocción, cocinar por 2 minutos más hasta que se emulsione la preparación.

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