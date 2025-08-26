Si buscás una forma distinta de preparar pollo, esta versión de milanesas a la mostaza es la respuesta. Las pechugas se marinan, lo que permite que el sabor penetre y deje la milanesa bien jugosa. Luego se empanizan y pueden hacerse en horno caliente o sartén.

Perfectas para una cena de entre semana o para salir de la rutina, estas milanesas combinan lo práctico con un sabor inesperado. El toque de mostaza, además de aportar textura y gusto, realza el aroma y convierte un plato clásico en una opción moderna, sabrosa y sin vueltas.

Ingredientes para milanesa de pollo a la mostaza

2 pechugas de pollo cortadas para milanesas.

2 patamuslos deshuesados.

½ docena de huevos de campo.

Una cda de mostaza para el mix de milanesa y 2 cdas para la ensalada.

Un chorrito de leche.

Un chorrito de salsa de soja o salsa inglesa.

Una cdta de ajo en polvo.

Sal y pimienta, a gusto.

Una taza de panko.

Una taza de avena.

½ taza de semillas de sésamo.

½ taza de coco rallado.

Repollo morado.

Repollo blanco.

Manzana verde.

Limón.

Cilantro.

Zanahorias baby o tradicionales cortadas en bastones.

Miel.

Aceto balsámico.

Aceite de oliva.

La receta para preparar milanesas de pollo a la mostaza. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para el empanado, mezclar el panko con la avena, las semillas de sésamo y el coco rallado. En otro recipiente, batir 4 o 5 huevos y mezclarlos con la leche, la soja o la salsa inglesa, mostaza, ajo en polvo, sal y pimienta. Pasar el pollo por la mezcla de huevo, luego por la de ingredientes secos. Reservar. Llevar al horno con aceite de oliva y dar vuelta a mitad de la cocción. Para las zanahorias, cortarlas en bastones. Condimentar con aceto, miel, sal y pimienta y llevar al horno hasta dorar. Para la ensalada, cortar el repollo y la manzana. Agregar aceite de oliva, mostaza , limón y sal. Hacer dos huevos en sartén con apenas de aceite. Salar y agregar un picantito. Emplatar una milanesa, la ensalada de repollo, las zanahorias glaseadas, el huevo y un poquito más de mostaza para agregar a gusto.

