Si buscás una forma distinta de preparar pollo, esta versión de milanesas a la mostaza es la respuesta. Las pechugas se marinan, lo que permite que el sabor penetre y deje la milanesa bien jugosa. Luego se empanizan y pueden hacerse en horno caliente o sartén.
Perfectas para una cena de entre semana o para salir de la rutina, estas milanesas combinan lo práctico con un sabor inesperado. El toque de mostaza, además de aportar textura y gusto, realza el aroma y convierte un plato clásico en una opción moderna, sabrosa y sin vueltas.
Ingredientes para milanesa de pollo a la mostaza
- 2 pechugas de pollo cortadas para milanesas.
- 2 patamuslos deshuesados.
- ½ docena de huevos de campo.
- Una cda de mostaza para el mix de milanesa y 2 cdas para la ensalada.
- Un chorrito de leche.
- Un chorrito de salsa de soja o salsa inglesa.
- Una cdta de ajo en polvo.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Una taza de panko.
- Una taza de avena.
- ½ taza de semillas de sésamo.
- ½ taza de coco rallado.
- Repollo morado.
- Repollo blanco.
- Manzana verde.
- Limón.
- Cilantro.
- Zanahorias baby o tradicionales cortadas en bastones.
- Miel.
- Aceto balsámico.
- Aceite de oliva.
La receta para preparar milanesas de pollo a la mostaza. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Para el empanado, mezclar el panko con la avena, las semillas de sésamo y el coco rallado.
- En otro recipiente, batir 4 o 5 huevos y mezclarlos con la leche, la soja o la salsa inglesa, mostaza, ajo en polvo, sal y pimienta.
- Pasar el pollo por la mezcla de huevo, luego por la de ingredientes secos. Reservar.
- Llevar al horno con aceite de oliva y dar vuelta a mitad de la cocción.
- Para las zanahorias, cortarlas en bastones.
- Condimentar con aceto, miel, sal y pimienta y llevar al horno hasta dorar.
- Para la ensalada, cortar el repollo y la manzana.
- Agregar aceite de oliva, mostaza, limón y sal.
- Hacer dos huevos en sartén con apenas de aceite. Salar y agregar un picantito.
- Emplatar una milanesa, la ensalada de repollo, las zanahorias glaseadas, el huevo y un poquito más de mostaza para agregar a gusto.
