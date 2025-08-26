Un clásico de la repostería argentina, esta versión de flan de dulce de leche demuestra que en la cocina casera, menos es más. Solo necesitás leche, huevos, dulce de leche y esencia de vainilla: batí todo, volcá en un molde con caramelo líquido y cocinalo a baño maría.

En un paso sencillo y sin técnicas complicadas, se logra un postre cremoso con sabor profundo y esa textura que derrite el paladar en cada cucharada. Ideal para cerrar una comida familiar sin complicarte, este flan combina lo reconfortante con lo práctico.

Ingredientes para flan de dulce de leche

500 g de dulce de leche.

5 huevos.

30 g de azúcar.

750 cc de leche.

120 cc de crema de leche.

Una cdta de esencia de vainilla.

Azúcar para caramelo, c/n.

Procedimiento

Hacer un caramelo a seco directo en el molde (pueden hacerlo en una sartén también si quieren). Dejarlo enfriar. En una cacerola, colocar la leche y el dulce de leche, revolver y llevar a fuego bajito hasta que se derrita e integre bien el dulce de leche. Retirar del fuego y dejar entibiar. En un bowl, integrar los huevos con la esencia de vainilla y verter la mezcla de dulce de leche Colocar todo dentro del molde acaramelado y llevar sobre baño maría al horno a 170° durante una hora y media aproximadamente. Dejar entibiar y llevar a la heladera. Desmoldar con mucho amor (si está muy frío, pueden darle calor a la base así se derrite el caramelo y afloja un poco). Cubrir con salsa de dulce de leche y servir.

